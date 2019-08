Kıbrıslı gençler buluştu

Yurt dışında okuyan gençler geldikleri yerin kültürünü yaşatmak, aralarındaki sosyal bağları güçlendirmek için çeşitli örgütler kurarlar…

Uzun yıllardan beridir özellikle Türkiye’de okuyan gençlerin günümüze kadar uzayan, zaman zaman biçim değiştiren farklı örgütleri oluşturulurken, üçüncü ülkeler dediğimiz başta İngiltere olmak üzere diğer ülkelerde de aynı tip oluşumlar kurulmaya devam ediyor.

Dayanışma örgütleri

Kıbrıs’tan giden gençlerin de 1974 öncesi veya sonrası iki toplumun ismini öne çıkararak oluşturdukları örgütler oldu.

Kıbrıslı Türk xyz örgütü veya Kıbrıslı Rum abc örgütü gibi… Bunlar güzel örgütler tabii ki… Kendi ülkesinden uzakta insanların, gençlerin dayanışmasını güçlendirecek faaliyetlere, birlikteliğe ihtiyacı olur. Kıbrıs’tan uzakta en güzeli ise şu an için Kıbrıs’ın iki yarısından giden ve bir yerde yolları kesişen gençlerin aynı isim altında buluşmaları ve dayanışmayı o çerçevede sürdürmeleri…

Ortak etkinlik

İşte bunlardan biri de daha çok yeni bir öğrenci birliği olan ‘Bicommunal Network of Cypriot Students in the UK’. Yeni Birlik, ilk buluşmalarını öğrenim gördükleri yerde değil, ülkelerinde gerçekleştirdi. Michalis Leontiades, Angelos Sofocleous, İlsu Çağra, Dimitris Michail, Beste Cansever, Lefteris Economou, İsmail Felek ve Minas Demetriou’nun ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde (Home For Coorperation) organize ettiği etkinliğe yaklaşık 50 genç katıldı.

Oyun ve beyin fırtınası

Etkinliğin amacı henüz tanışmamış, görüşmemiş gençlerin birbirlerini tanımaları, aynı ortamda iki toplumdan gençlerin sosyalleşmesini sağlamak ve çeşitli aktiviteler yapmaktı. Buluşmanın birinci yarısında Kıbrıs’ta ortak kültürde yeralan ve bilinen, tanınan oyunlar oynandı, Kıbrıs’ın yine ortak yiyecek ve içeceklerinden ikram edildi. İkinci yarıda da gençlerin merak ettikleri konular hakkında soru sormaları ve her iki toplumun Kıbrıs problemi, alternatif çözümleri ve potansiyel dezavantajları hakkında beyin fırtınası yapmaları için bir ortam sunuldu.

‘Bicommunal Network of Cypriot Students in the UK’,yi oluşturan gençler, bu tip etkinliklerin Kıbrıs’ta ve öğrenim gördükleri İngiltere’de devam ettirileceğini söylediler.