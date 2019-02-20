Kıbrıslı gençler birlikte ABD’ye gidiyor

*11. Yılına giren “Kıbrıs Arkadaşlık Programı” bu yıl da 15-18 yaşları arasındaki gençlerden başvuru kabul etmeye başladı.

*Son başvuru tarihi olan 1 Mart’ın ardından yapılacak mülakatla seçilen Türk ve Rum gençler, çeşitli aktivitelerde birlikte olacak ve kendilerinin seçeceği karşı toplumdan biri ile birlikte gelecek Temmuz ayında ABD’de aileler yanında 4 hafta geçirecek.

*Aileleri ve gençleri CFP Programı hakkında bilgilendirmek amacıyla 21 Şubat Perşembe günü (Yarın) 17.30 - 19.00 saatleri arasında Lefkoşa Mimar ve Mühendisler Odası salonunda toplantı düzenleniyor.

11 yıldan beri 750’nin üzerindeki Kıbrıslı Türk ve Rum gencini biraraya getiren “Kıbrıs Dostluk Programı (The Cyprus Friendship Programme, CFP) bu yıl da Temmuz ayında Türk ve Rum gençlerden oluşan bir grubu ABD’ye gönderiyor.

Programın Kıbrıslı Türk Baş Koordinatörü Simge Kahvecioğlu Zekican konu ile ilgili olarak basına yaptığı açıklamada; programın 11 yıldan beri başarı ve istikrarla uygulanan iki toplumlu en etkin programlardan biri olduğunu söyledi. Zekican, yarın (21 Şubat Perşembe) ilgi duyan aileleri ve gençleri CFP Programı hakkında bilgilendirmek amacıyla 17.30 - 19.00 saatleri arasında Lefkoşa Mimar ve Mühendisler Odası salonunda toplantı düzenlediklerini belirterek toplantıya katılımın serbest olduğunu anlattı.

Zekican; bu yıl ilk kez KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan izinle İngilizce eğitim yapan devlet okullarında ve özel okullarda bu konuyla ilgili öğrencilere sunumlar gerçekleştireceklerini de söyledi.

Simge Kahvecioğlu Zekican “Amacımız Kıbrıs’ın gençleri ve aileleri için tamamen gönüllülük esasına dayalı, iki toplumlu bu barış projesi ile iki toplumun gençleri arasında arkadaşlık ve güven ilişkileri yaratmak ve önyargının yerini umudun almasını sağlamaktır.” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde farklı eyaletlerde gençlerin Amerikalı aileler yanında bir ay geçireceklerini anlatan Simge Kahvecioğlu Zekican şu bilgileri verdi: “Gençlerimiz, özenli bir süreçten geçilerek seçilecek ve gençlerin misafirliği boyunca onların tüm masraflarını karşılayacak olan ABD’li aileler tarafından ağırlanacaktır. Bir ay boyunca her ekibin bir aileyle yaşaması, ekiplerin dostluklarının derinleşmesinin yanısıra onları ağırlayan ailelerle de güçlü bağlar kurmalarını sağlayacaktır.”

CFP’nin son 6 yıldan beri Trodos dağları eteklerindeki eskiden Türklerin de yaşadığı bir karma köy olan Aynikola (Esentepe) köyünde gençler için iki toplumlu bir kamp düzenlediğini belirten Zekican, bu kampların yedincisinin ise bu yıl Temmuz ayında gerçekleştirileceğini anlattı.

Birbirlerini tanımadan kampa gelen gençlerin, atölye çalışmaları, tartışma ve oyunlar aracılığıyla tek bir ekibe dönüştüğünü anlatan Zekican; bu yıl 1 Mart’ta sona erecek başvuruların ardından mülakatların yapılacağını açıkladı.

Zekican; 15- 18 yaşları arasında ve son sınıf olmayan, anne ya da babasından biri Kıbrıslı olan gençlerden başvuru almaya başladıklarını, başvuruların 1 Mart’ta sona ereceğini, dileyenlerin 0542 856 48 28 nolu telefondan daha fazla bilgi alabileceğini, başvuruların www.friendships4peace.org” sitesinden Cyprus Friendship Programme bölümüne girilip “2019 Application Material” bölümündeki formu doldurarak yapılabileceğini de sözlerine ekledi.