Kıbrıslı doktor, Covid19’dan hayatını kaybetti

Uzun yıllardır Türkiye’de hayatını sürdüren ve aslen Kıbrıslı olan Prof. Dr.Ertan Tatlıcıoğlu, COVİD-19’dan dolayı hayatını kaybetti.

Akıncı’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, taziye mesajı yayınladı. Akıncı mesajında, “Aynı toprakların insanı, değerli bilge bir profesör, deneyimi sayesinde yıllar önce hayatımızı kurtarmış yetenekli bir cerrah; ama en önemlisi güvenilir bir dostu, sevgili Ertan Tatlıcıoğlu’nu kaybettik” ifadelerini kullandı.

Akıncı’nın mesajı söyle:

“Aynı toprakların insanı, değerli bilge bir profesör, deneyimi sayesinde yıllar önce hayatımızı kurtarmış yetenekli bir cerrah; ama en önemlisi güvenilir bir dostu, sevgili Ertan Tatlıcıoğlu’nu kaybettik. İki hafta kadar önce telefonda konuştuğumuzda hiç bir sağlık sorunu olmayan bu dostumuzu da ne yazık ki Ankara’da koronaya kurban verdik. Kendisine Allah’tan rahmet dilerken sevgili eşi ve oğlunun acısını paylaşıyorum. Tüm yakınlarının, sevenlerinin Leymosun’luların ve Kıbrıs Türk halkının başı sağolsun.”