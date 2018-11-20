Çocuklardan ‘özgürlük’ çağrısı

Dünya Çocuk Hakları Günü, Kıbrıs’ın güneyinde de kutlandı. Çocuklar özgürlük mesajları verdi.

Bu evrensel gün, 1989 yılından bu yana, Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmesinin ardından 20 Kasım tarihinde farkındalık yaratmak için kutlanıyor. 193 ülke tarafından onaylanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, kanunen çocukların sahip olduğu eğitim, sağlık, barınma gibi hakların tanımlanmasına olanak sağlıyor.

Gün nedeniyle Kıbrıslı çocuklar da çeşitli mesajlar verdi, etkinliği Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis de izledi.

“Sağlık ve eğitime erişim hakkı, “Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı”, “İstismar ve ihmalden korunma hakkı”, “Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı”, “Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı”, “Özürlü çocukların hakları” ve “barış” gibi temalar Kıbrıslı çocukların özel tasarımları ile gündeme taşındı.