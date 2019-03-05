Kıbrıslı atlet Avrupa şampiyonu

2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 1-3 Mart tarihlerinde İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlendi. Üç gün boyunca süren organizasyon sonunda Polonya madalya sıralamasında ilk basmakta yer aldı. Kıbrıs Cumhuriyeti ise 60 metre engelli branşında elde ettiği altın madalya ile organizasyonda ilk kez madalya kazanma başarısı gösterdi.

İlk sırada Polonya

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Polonya elde ettiği 5 altın ve 2 gümüş madalya ile sıralamanın ilk basamağında organizasyonu tamamladı. 4 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Büyük Britanya & Kuzey İrlanda ikinci olurken, İspanya 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

Yugoslav asıllı Kıbrıslı atletten tarihi madalya

Şampiyonada yer alan Kıbrıs Cumhuriyeti tarihi bir başarı elde ederek bu organizasyondaki ilk madalyasını elde etti. Yugoslav asıllı Kıbrıslı atlet Milan Trajkovic 60 metre engelli branşında 7,60’lık derecesi ile birinci oldu ve altın madalya kazandı. Şampiyonayı tek altın madalya ile kapatan Kıbrıs Cumhuriyeti 10’uncu sırayı Azerbaycan, Bulgaristan, İsviçre ve Slovakya ile paylaştı.

Türkiye 20’nciliği paylaştı

Şampiyonada mücadele eden Türkiye'nin tek madalyası, Emre Zafer Barnes'ın 2'nci olduğu erkekler 60 metre yarışında geldi. Türkiye, 49 ülkenin katıldığı şampiyonadaki madalya sıralamasında Portekiz ile 20'nciliği paylaştı.