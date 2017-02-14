Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyine 2016 yılında geçiş noktalarından 1 milyon 206 bin turist giriş yaptı. Geçtiğimiz yıla oranla bu yılki yabancı uyruklarda da %7,8’lik artış yaşandı.

Kontrol noktalarından en çok İngiliz en az da Bosna Hersek vatandaşlarının geçiş yaptığı tespit edildi.

Bununla birlikte aynı dönem içerisinde 1 milyon 12 bin Kıbrıslı Rum’un da Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçiş yaptığı verilere yansıdı.

Turizm Planlama Dairesi, geçiş/kontrol noktalarından Kıbrıs’ın kuzeyine gelen yabancı uyruklarla ilgili verileri yayımladı.

Kıbrıslı Rumların sayısı artıyor!

Bununla birlikte geçiş noktalarından1 milyon 12 bin Kıbrıslı Rum vatandaşın da geçiş yaptığı verilere yansıdı.

2015 yılında 944 bin 99 olarak belirlenen bu rakam, 2016’da %7,2’lik artış görüldü.

İngilizler ilk sırada

Kontrol noktalarından giriş yapan yabancıların uyrukları incelendiğinde ise İngilizler ilk sırada yer alıyor.

2016 yılı Ocak-Aralık dönemlerinde 301.668 İngiliz vatandaşı barikatlardan Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçti.

En az Bosna Hersek…

Veriler incelendiğinde en az geçişin Bosna Hersek yurttaşları tarafından yapıldığı görülüyor.

Söz konusu dönemde 1.022 Bosna Hersek vatandaşı Kıbrıs’ın kuzeyine kontrol noktalarından geçiş yaptığı verilere yansıdı.

1 MİLYON 12 BİN KIBRISLI RUM… Öte yandan geçiş noktalarından bir yılda 1 milyon 12 bin Kıbrıslı Rum'un da geçiş yaptığı verilere yansıdı. 2015 yılında 944 bin 99 olarak belirlenen bu rakamda, 2016’da %7,2’lik artış görüldü.

Hangi uyruktan kaç kişi geçti?

Geçtiğimiz yıla oranla %7,8’lük artış yaşanan geçiş noktalarından giriş yapan yabancıların dağılımı şöyle: Almanya: 72.227, ABD: 20.675, Arnavutluk: 1.258, Avustralya: 9.306, Avusturya:11.108, Belçika: 9.120, Bosna Hersek: 1.022, Bulgaristan:63.183, Çek Cumhuriyeti:6.782, Çin: 4.302, Danimarka: 9.550, Finlandiya: 4.065, Fransa: 29.382, Hindistan: 5.244, Hollanda: 14.416, İngiltere: 301.668, İngiltere(Kıbrıslı Türk): 42.362, İran:7.106, İrlanda: 6.951, İspanya: 8.970, İsrail: 38.311, İsveç: 12.654, İsviçre: 9.037, İtalya: 20.037, Kanada: 5.202, Letonya: 5.417, Lübnan: 10.514, Macaristan: 15.408, Moldova: 6.159, Norveç:8.225, Pakistan: 5.341, Polonya: 29.399, Romanya: 59.071, Rusya: 71.722, Slovakya: 18.923, Slovenya: 2.952, Suriye: 9.977, Ukrayna: 18.298, Ürdün:5.954,Yunanistan: 89.296, Diğer: 135.142

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