Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın güneyinde yayımlanan ‘kuzeydeki yasaklı oteller’ listesi, taşınmaz mallarla ilgili durumu da yeniden tartışmaya açtı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından da doğrulanan listeye göre; şu anda Kıbrıs’ın kuzeyinde yer alan toplam 161 otelin, 16’sıTÜRK MALI mülkiyet, 133’ü ise KIBRISLI RUMLARA ait mülkiyet üzerine inşa edildi.

Bu arazilerin bazılarının kilise ya da devlet arazisi (Kıbrıs Cumhuriyeti devleti arazisi) ile ortak tapulu oldukları da görüldü.

7 OTEL ‘KIBRIS CUMHURİYETİ DEVLET ARAZİSİ’NDE’ …7 otel Kıbrıs Cumhuriyeti ‘devlet arazisi’ üzerine inşa edilirken, 2 otelin ise Kıbrıslı Türk ve Rumlara ait ‘ortak mala’ yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan 7 otelin ise Kıbrıs Cumhuriyeti ‘devlet arazisi’ üzerine inşa edildiği belirtildi.

Listede 2 otelin ise Kıbrıslı Türk ve Rumlara ait ‘ortak mal’a yapıldığı ifade edildi.

Bununla birlikte 2 otel arazisinin Kıbrıs’ın güneyindeki kiliseye ait olduğu listede yer aldı, 1 otelin taşınmaz mal durumuyla ilgili durumu belirtilmedi, boş bırakıldı.

23 otelin 1974 öncesi inşa edildiği, geriye kalanların ise bu tarihten sonra yapıldığı listede yer aldı.

OTELLERİN ‘MÜLKİYET’ DURUMU :

161 OTEL

16’sı Türk malı mülkiyet

133’ü Rum malı mülkiyet

2’si Türk-Rum malı mülkiyet

1 otelle ilgili durum belirtilmedi

7 tanesi 'devlet' (Kıbrıs Cumhuriyeti) arazisi

2 tanesi kiliseye ait…

Taşınmaz Mal Komisyonu ise bugüne kadar 4 otelle ilgili başvuruyu gündemine aldı.

Komisyon Başkanı Ayfer Said Erkmen, bugüne kadar Acapulco Resort& Convention Hotel, Salamis Bay Conti Resort Hotel, Rocks Hotel ve Jasmine Court Hotel ile ilgili başvuruların gündeme geldiğini ifade ederek, söz konusu oteller dışında yeni bir başvurunun henüz görüşülmediğini kaydetti.

ERKMEN: “4 OTEL DIŞINDA YENİ BAŞVURU GÖRÜŞÜLMEDİ”…Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Ayfer Said Erkmen, bugüne kadar 6400’e yakın başvurun 1030’a yakının çözüldüğünü söyledi, yapılan müracaatlarda Acapulco Resort& Convention Hotel, Salamis Bay Conti Resort Hotel, Rocks Hotel ve Jasmine Court Hotel ile ilgili başvuruların gündeme geldiğini ifade etti

Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Ayfer Said Erkmen:

“4 otelle ilgili başvuru görüşüldü”

Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Ayfer Said Erkmen, Komisyon’a 6400’e yakın başvuru olduğunu, müracaatların 1030’a yakının çözüldüğünü söyledi.

Bugüne kadar Acapulco Resort& Convention Hotel, Salamis Bay Conti Resort Hotel, Rocks Hotel ve Jasmine Court Hotel ile ilgili başvuruların gündeme geldiğini ifade eden Erkmen, söz konusu oteller dışında yeni bir başvurunun henüz görüşülmediğini kaydetti.

2’Sİ KİLİSE MALI… Bununla birlikte 2 otel arazisinin Kıbrıs’ın güneyindeki kiliseye ait olduğu listede yer aldı, 1 otelin taşınmaz mal durumuyla ilgili durumu belirtilmedi, boş bırakıldı.

Erkmen, görüşülmeyi bekleyen 5 binden fazla başvuru içerisinde yeni oteller ile ilgili müracaatların da olabileceğine işaret etti.

“Acapulco Hotel ile ilgili sürecin devam ettiği, sorunun çözülmek üzere olduğunu biliyorum. Salamis Bay Conti Resort Otel 13 Taksim 2008 yasası altında sıkıntısı çözüldü” diyen Erkmen,

“Yasaya göre bir Rum malı üzerinde 3 sene ve üzerinde tasarrufunda bulunan Türk, Rum ile anlaşıp, ödemeyi yapabilir. Tabii ki biz de bu konuda inceleme yaparız. Bakanlar kuruluna gider, onayımız doğrultusunda onaylar” dedi.

Erkmen, Rocks Otel ile ilgili de sıkıntının da aynı yasa altında çözüldüğünü ifade ederek, Jasmine Court Hotel ile ilgili dosyanın karar aşamasında olduğunu, konunun önümüzdeki haftalarda netleşeceğini dile getirdi.

ÖZBOĞAÇ: “30 TESİS HİÇ AÇILMADI YA DA ŞU ANDA KAPALI”…Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç ise, listede yer alan 161 otelin 134 ya da 135’nin aktif durumda olduğunu, geriye kalan 30 tesisin ya açılmadığını ya da şu anda kapalı olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç:

103’ü birliğe üye, 30’u ya kapalı ya da hiç açılmadı…

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç, 161 otelin 134 ya da 135’nin aktif durumda olduğunu, geriye kalan 30 tesisin ya açılmadığını ya da şu anda kapalı olduğunu belirtti.

Özboğaç, söz konusu otellerin 103’ünün birliğe üye olduğu bilgisini de paylaştı.

Otellerin 16’sının Türk malı olduğunun görüldüğünü ifade eden Özboğaç, “Taşınmaz Mal Komisyonu, bütün tesisleri Türkleştirmelidir. Anlaşma içerisinde ekonomiyi etkileyecek sektörler ayrı müzakere ediliyordu. Bütün sıkıntılar aşılabilir” şeklinde konuştu.