Mülteci Hakları Derneği’nin hazırladığı gerçek hayat hikayelerinden oluşan kısa video, Kıbrıs'ın kuzeyinde insan ticaretinin varlığını ortaya koyuyor, yarattığı mağduriyetlere ışık tutuyor.

Mülteci Hakları Derneği’nin hazırladığı gerçek hayat hikayelerinden oluşan kısa video, Kıbrıs'ın kuzeyinde insan ticaretinin varlığını ortaya koyuyor, yarattığı mağduriyetlere ışık tutuyor.

Videoda, büyük hayallerle geldiği adanın kuzeyinde, pasaportuna el konup fuhuşa zorlanan bir kadın ve Afrika’dan okumak için gelip inşaatlarda çalışmak durumunda bırakılan bir öğrenci yaşadıklarını anlatıyor. Anlatılan, insan hakları ihlallerini, insan ticaretinin varlığını onların dilinden açıkça ortaya koyuyor…