“Kıbrıs’ın kuzeyinde olmaz demedik, talep yok demedik, başardık”

DİLA ŞİMŞEK

İşletmeci Orçun Cananoğlu, O-live isimli ‘kafe ve mağaza’ temalı işletmesini 2017 yılında açtı. Organik, vejetaryen ve vegan ürünlerin satışa sunulduğu, kahve ve atıştırmalıkların sunulduğu dükkanında, kardeşi Ogün’le öğrendiği ev yapımı ‘butik biraları’ da insanlarla buluşturdu. Şimdi 15 farklı çeşit bira ürettiklerini kaydeden Cananoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyindeki en donanımlı butik birayı yaptıklarını söylüyor.

“Başta olmaz denildi”

Lefkoşalı Cananoğlu, dükkanı açarken Lefkoşa Belediyesi’ne hayalindeki işletmeyi anlattığını, ancak hem kafe, hem satış mağazası, hem de orijinal bira yapımının aynı çatıda toplanamayacağının söylendiğini belirtiyor. Cananoğlu, “Yine de ikna ettik ve açtık. İnsanlardan da çok güzel tepkiler geldi. Şimdi Avrupa Birliği Kalkınma Projesine başvurup onay aldık, bu sayede butik biralarımız için çok daha donanımlı yeni bir mekana taşınacağız. Vegan ve vejetaryen ürünlerimizi de mağazamızda satıyoruz, aynı zamanda kafe olarak da hizmet veriyoruz” diyor.

“Doğruyu söylemek gerekirse annemi kanser hastalığıyla kaybettim. Ancak doktor, beklediklerinden çok daha uzun süre yaşadığını söyledi. Çünkü tamamen vegan olmuş, organik beslenmeye başlamıştı.”

“Annemi, kansere kaybettim, bu da organik ve vegan beslenmeye ihtiyacımız olduğunu hatırlattı”

Dükkanı açmadan önce talep konusunda endişelenmediklerini ifade eden Cananoğlu, “Olmayan bir şeyi yaptık. İnsanlar bu ürünleri talep etmiyor diye düşünmedik, gözlem yapıp piyasanın buna ihtiyacı olduğunu gördük. Doğruyu söylemek gerekirse annemi kanser hastalığıyla kaybettim. Ancak doktor, beklediklerinden çok daha uzun süre yaşadığını söyledi. Çünkü tamamen vegan olmuş, organik beslenmeye başlamıştı. Bazen talebi bizim yaratmamız gerekir. Ayrıca birçok etkinlik yapıyor, yerli üreticilerin gelip tezgah kurarak ürünlerini satışa sunmalarını sağlıyoruz. Umarım işletmemiz, insanların evi gibi gelebileceği bir yer olarak sürmeye devam eder…”