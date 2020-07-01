Kıbrıs’ın kuzeyinde Covid, ‘Ön Rapor’la kaldı

Sağlık Bakanlığı’nın 9 Haziran’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunduğu ve ‘bilimsellikten uzak’ olarak nitelendirilen iki sayfalık ‘Geçici Covid-19 rapor’unun ardından 19 gün geçti, hala detaylı bir Covid-19 raporu sunulmadı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada rapora ilişkin çalışmaların sürdüğü ifade edilirken, rapora ilişkin detaysa paylaşılmadı… Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan bilgide ise kendilerine halen detaylı bir raporun iletilmediği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 9 Haziranda sunulan ve ‘bilimsellikten uzak, ciddiyetsiz’ olduğu söylenen iki sayfalık Covid-19 ‘ön raporun’ ardından gözler Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yakında açıklanacak dediği ‘detaylı raporda’…

Cumhurbaşkanlığı henüz bu yönde bir raporun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ulaştırılmadığını belirtirken, Sağlık Bakanlığı’ndan çalışmaların hala sürdüğü öğrenildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin 11 Haziran’da Cumhurbaşkanı’nın eleştirilerine karşın bir canlı yayın programında yaptığı açıklamada detaylı raporun çalışıldığını belirtmişti. Aradan geçen 19 güne rağmen rapor hala hazırlık aşamasında.

Kıbrıs’ın güneyinde Haziran ayının ilk günlerinde İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ne sunulan bilimsel raporun ardından Kıbrıs’ın kuzeyindeki idarenin de hazırlandığı söylenen rapor, 9 Haziran’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya verilmiş, Akıncı, raporun bilimsellikten uzak bir şekilde hazırlandığını kamuoyuna duyurmuş, Sağlık Bakanı Ali Pilli ise ayrıntılı çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Her fırsatta “Kıbrıs’ın güneyi ikinci Epidemiyolojik Raporu verdi, biz hala bir rapor veremedik” diye serzenişte bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ise hala bu yönde bir rapor sunulmadı.

‘Ön rapor’ ciddiyetsiz bulunmuştu, detaylı rapor hala yok…

Meclis kürsüsünde 4 Haziran tarihinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, detaylı raporun birkaç gün içerisinde ‘kitapçık’ şeklinde verileceğini ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından 9 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 2 sayfalık ‘ön rapor’ sunulmuş, Akıncı, bu raporun ‘ciddiyetsiz’ olduğuna ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Bu atışmanın gölgesinde Sağlık Bakanı Pilli, 11 Haziran tarihinde yaptığı yeni açıklamasında detaylı raporun çalışıldığını ve Cumhurbaşkanlığı’na iletileceğini dile getirmişti.

Pilli, Cumhurbaşkanlığı’nın talebi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Covid-19 ‘geçici’ raporuna ilişkin konuşarak, geniş kapsamlı bir raporun hazırlanmakta olduğunu söylemişti.

Açıklamanın yapıldığı 11 Haziran’dan bu yana aradan geçen 19 güne karşın detaylı rapor için çalışmalar sürüyor. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgide, rapora ilişkin detay paylaşılmadı.