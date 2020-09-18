Kıbrıs'ın kuzeybatısında 3,7 büyüklüğünde deprem

Kıbrıs’ın kuzeybatısında denizde dün akşam 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 00.13 sıralarında, Akdeniz Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 160 km uzaklıkta, hafif şiddette ve Richter Ölçeği’ne göre aletsel büyüklüğü 3.7 olan bir deprem kaydedildi.

Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35.37 Kuzey ve 31.18 Doğu koordinatlarında, Kıbrıs’ın kuzeybatısında denizde yaklaşık 12 km derinliğinde olduğu saptandı.