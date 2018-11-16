KIBRIS’ın İLK WEB DİZİSİ ‘SİS’ KİTLESEL FONLAMA PLATFORMU FONGOGO’da

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Senarist ve yönetmenliğini Mustafa Kemal Çelik’in üstlendiği Kıbrıs’ın ilk web dizisi ‘SİS’, Türkiye’nin seçkin kitlesel fonlama platformlarından Fongogo’da destek arayışlarına devam ediyor.

Bir süre önce resmi sosyal medya hesaplarından diziyle ilgili çalışmalarını başlattıklarını duyuran SİS ekibi, yorucu bir yapımcı ve sponsor arama süreci geçirdikten sonra Türkiye’de faaliyet gösteren kitlesel fonlama sitesi Fongogo’ya baş vurdu.

Film ve dizi gibi çağımızın en çok tercih edilen görsel sanat türlerinin ülkemizde yeterince desteklenmiyor oluşunu, o alanda bir sektörümüzün olmamasının en büyük nedeni olarak gören yazar/yönetmen Mustafa Kemal Çelik, Türkiye, Avrupa veya Amerika dizi/film sektörüne kıyasla çok daha makul bütçelerle burada da bir şeyler yapılabileceğini savundu.

Dizinin ilk bölümünü çekip yayınladıklarında sonraki yapım sürecinin çok daha kolay olacağını belirten Çelik, proje sayfasında konuya ilişkin şunları yazdı: "Diziye fon sağlayabilecek olan devlet kurumlarından, milyar dolarlık otellere, casinolara, özel hastanelere, üniversitelere, büyük büyük şirketlere ilk bölümü çekip, gösterip, bu işin burada da olabileceğini bir şekilde ispat etmemiz gerekiyor. Ve işte bu yüzden desteğinize ihtiyacımız var".

Ödül bazlı kitlesel fonlama sistemiyle Fongogo’da destek bekleyen Kıbrıs’ın ilk web dizisi SİS, destekçilerine ‘dijital kartpostal’, ‘dijital albüm’, ‘online ve asıl gala davetiyesi’, ‘yardımcı oyuncu olma şansı’ ve ‘ortak yapımcı’ gibi birçok ödül dağıtıyor.

SİS WEB DİZİSİ

RESMİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/sisdizi

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/sisdizi

WEB: www.sisdizi.com

SİS WEB DİZİSİ

PROJE SAYFASI:

FONGOGO: https://fongogo.com/Project/sis-web-dizisi

SİS WEB DİZİSİ

KÜNYE:

Yazan/Yöneten: Mustafa Kemal Çelik

Uygulayıcı Yapımcı: Elif Ünver

Tasarım/PR: Raşit Acar