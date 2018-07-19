Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı

Kıbrıs’ı tarihsel bir serüven içerisinde kurumlar, aktörler ve kavramlar üzerinden anlatan geniş kapsamlı, sözlük niteliğindeki çalışma okuyucularıyla buluştu. Akademisyen, Araştırmacı Yazar Prof.Dr. Mehmet Hasgüler’in bir ilke imza atarak uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya koyduğu “ Kıbrıs Siyasi El Kitabı ve Sözlüğü – Kavramlar, Kurumlar, Aktörler ” kitabında biyografiler üzerinden siyasi olaylar anlatılıyor ve Kıbrıs adasının tarihi ile kültürel mirasına ilişkin temel bilgiler yer alıyor.

Türkiye’de Alfa Yayınları tarafından basılan 638 sayfalık kitabında Prof.Dr. Hasgüler, tarihsel geçmişinde Kıbrıs için kayda değer çabalar ortaya koyan kişiler ve kurumlar hakkında biyografik bilgileri okuyucu ile paylaşıyor. Bunlar arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerinin görevlendirdiği özel temsilciler, küresel yatırımcılar olarak Sir ünvanlı Kıbrıslı iş insanı Stelios Ioannou ve oluşturduğu Hayırseverlik Vakfı (Stelios Philanthropic Foundation), dünya borsalarında kayıtlı Poly Peck İnternational Şti sahibi ve yönetim kurulu başkanı Asil Nadir, Kıbrıs’ın garantör ülkeleri İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’da Kıbrıs’a ilişkin çalışmaları olan yazar, hukukçu, gazeteciler, gelmiş geçmiş tüm siyasi partiler, sendikalar, kurumlar yer alıyor.

İngilizce ve Rumca olarak yayımlanması için çalışmalar sürdürülen “ Kıbrıs Siyasi El Kitabı ve Sözlüğü ” Kitabının tanıtım yazısında, kitapta yer alan aktörlerin, genel olarak iki toplum açısından büyük çoğunluğu etkileyecek kırılma noktalarıyla örtüşen şahsiyetler olduğu belirtilerek, “Bu çalışma alfabetik biçimde aktörlerin kurumların ve kavramların içinden Kıbrıs’ın son bir asrının özeti ve kırılma noktalarını anlatıyor” denildi