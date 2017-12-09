Kıbrıs’ın ilk fantastik serisi çok yakında İngilizcede

Ülkemiz genç sanatçısı ve Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Kemal Behcet Caymaz’ın yazıp resimlediği Kıbrıs’ın ilk fantastik roman serisinin birinci kitabı “Müjdelenen Zaman” İngilizce, Yunanca, İspanyolca, Arapça ve Rusça olmak üzere beş dile çevriliyor.

İlk olarak İngilizce çevirisi için çalışmalara başlanan kitabın çevirmeni belli oldu. “Müjdelenen Zaman” ülkemizin genç çevirmenlerinden Bekir Okalper’in ellerine teslim edildi. Yaz başı çıkması planlanan kitabın kapak tasarımını yine ülkemiz ödüllü tasarımcılarından Raif Kızıl yaptı.