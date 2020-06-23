Kıbrıs’ın iki yanından barış ezgileri

Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinden müzisyenler iki dilli ortak şarkı besteledi. Kaydettikleri videoyu YouTube üzerinden paylaştılar.

Home For Cooperation’ın katkılarıyla hazırlanan The Time İs Ripe isimli üç dilli parçada, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve barış mesajı veriliyor.

40’a yakın müzisyenin yer aldığı parçanın yapımcılığını Lefteris Moumtzis üstlenirken, mixing ve mastering işlemleri, eleven 63 stüdyolarında, video düzenlemesi ise Antonis Pouliasis tarafından yapıldı.

Grupta yer alan müziyenler şöyle:

The Island Seeds collective:

Andreas Panteli – keyboards (of Fuzz Bus)

Antonia Charalambous – vocals

Antonis Antoniou – tzouras (of Monsieur Doumani, Trio Tekke)

Bulut Akbilek – drums (of Mental Soup)

Cahit Kutrafali – electric bass (of Mighty Sugarcane)

Charalampos Panteli – lute, saz (of Santouto)

Demetris Mesimeris – vocals

Demetris Yiasemides – trombone (of Monsieur Doumani)

Ed Sezener – vocals, guitar (of Mental Soup)

Eleonora Roussou – flute

Ermis Michael – guitar (of Fuzz Bus, Amalgamation Project, Chunky Funky)

Ezgi Akgürgen – vocals

Fehim Taşarkan – vocals

Freideriki Tombazou – vocals (of Anemourio)

George Karpasitis – guitar

Gül Sev – vocals

İnal Bilsel – synthesizers

Jessica Jenkins – vocals

Lefteris Moumtzis – producer, electric bass, vocals, percussion, acoustic guitar (of Freedom Candlemaker, Fuzz Bus, Trio Tekke)

Marios Nicolaides – vocals, acoustic guitar (of Marios Nicolaides Trio)

Marios Takoushis – piano, synthesizers (of Mighty Sugarcane, Takoushis Karapatakis Project)

Náma Dama – vocals

Nasia Trachonitou – vocals

Nicole Ardanitou – vocals (of Nabuma)

Panagiotis Tsappis – ney

Panayiotis Georgiou – vocals (of Arcadian Child)

Paris Paraschos – vocals

Savvas Lagou – violin

Stelios Xydias – drums (of Fuzz Bus, Mighty Sugarcane)

Táltsie – vocals

Theophano Papachristou – vocals

Ulaş Öğüç – drums (of The Great Flood, Lütfiye Özipek)

Umut Boyoğlu – speech

Vassilis Philippou – voice, percussion (of Larva, Sol Aurorae)

Wave – vocals, acoustic guitar

Zara Der Arakelian – vocals

Zeyn Mroueh – vocals