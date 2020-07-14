Kıbrıs’ın güneyine seyahat edecekler için ‘uçuş kartı’ zorunluluğu

Kıbrıs’ın güneyine seyahat edecek tüm yolcuların, “uçuş kartını” doldurma zorunluluğunun bulunduğu açıklandı.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, Kıbrıs’ın güneyine tüm ülkelerden seyahat edecek yolcuların, yolculuktan 24 saat önce internet üzerinden “CyprusFlightPass” (uçuş kartı) doldurması gerektiğini yazdı.

Gazete, yolcuların, www.cyprusflightpass.gov.cy internet adresine girerek, uçuş kartı almak için ilgili 4 adımı takip etmesi gerektiğini belirtti.

Habere göre, yolcular, hesap açarak kişisel bilgilerini, uçuş bilgilerini girecekler ve daha sonra yasal beyanda bulunacak.

Yolculardan ayrıca uçuş ayrıntıları, seyahat nedeni, ikamet yeri, acil durumlar için iletişim bilgileri gibi ayrıntıları da belirtmesi istenecek.