Kıbrıs’ın güneyine gelen turist sayısında tarihi rekor

Kıbrıs İstatistik Dairesi verilerine göre, Ekim 2018’de ve yılın ilk on ayında Kıbrıs’ın güneyine gelen turist sayısında yeni bir rekor kaydedildi.



Yolcu Anketi sonuçlarına göre, Ekim 2018’de Kıbrıs’ın güneyine gelen turist sayısı Ekim 2017’ye kıyasla %6,6 artarak 433 bin 617’ye ulaştı. Bu rakam bir yıl önce 406 bin 870 idi.



İstatistik Dairesine göre, Ekim 2018’den gelen turist sayısı şimdiye kadar ekim ayında yakalanan en büyük rakam oldu.



Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Ocak – Ekim 2018 döneminde gelen turist sayısı %7,8 artış kaydederek 3 milyon 408 bin 473’ten 3 milyon 673 bin 377’ye ulaşarak yılın ilk on ayında adaya gelen kayıtlı varışları aştı.



Ekim 2017’ye kıyasla, Ekim 2018’de Britanya’dan gelenlerin sayısında %12,4, İsveç’ten gelenlerin sayısında %4,8 Yunanistan’dan gelenlerin sayısında ise %2,0 artış kaydedildi.



Bunun aksine Rusya’dan gelen turist sayısı %4,5, Almanya’dan gelen turist sayısı ise %19,0 düşüş gösterdi.

İstatistik dairesine göre, Ekim 2018’de Kıbrıs’ın başlıca turizm kaynağını %34,9 ile Britanya, %19,2 ile Rusya, %5,9 ile Almanya ve %4,6 ile İsveç oluşturdu.