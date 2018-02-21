Kıbrıs'ın güneyinden Türkiye'ye kınama

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, bugün Liderler Konseyi toplantısına başkanlık etti.



Kıbrıs Rum Başkanlık Sarayındaki gerçekleştirilen toplantı sabah saat 09.30’da başladı.

Hükümet yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıya siyasi partiler adında, DISI Başkanı Averof Neophytou, AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianou, DIKO Başkanı Nikolas Papadopoulos, EDEK Başkanı Marinos Sizopoulos, Dayanışma Hareketi Başkan Yardımcısı Polys Palikaros, Vatandaşlar İttifakı Başkanı George Lillikas, Ekologlar, Dayanışma Hareketi ve Vatandaşlar İttifakı Başkanı George Perdikis ve ELAM Başkanı Christos Christou katıldı.

Toplantıda, Kıbrıs'ın güneyinin ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesindeki son durum ve Türkiye'nin 10 Marta kadar uzattığı yeni Navtex ele alındı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Liderler Konseyi’nin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki faaliyetlerini oy birliğiyle kınadığını söyledi.