Kıbrıs'ın güneyinde tarihi zirve

Güney Kıbrıs-Ürdün-Yunanistan üçlü zirvesi tamamlandı. Üçlü zirvede, yenilenebilir enerji kaynakları, denizcilerin sertifikalarının tanınması ve kültürel mirasın korunması alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Kıbrıs Rum haber kaynakları, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, üçlü zirvenin ardından basına yaptığı açıklamada, üç ülkenin, arzu ettikleri ekonomik, siyasi ve sosyal getirileri elde etmek adına, farklı alanlarda işbirliği yapma kararı aldıklarını açıkladığını duyurdu.

Anastasiadis, “tarihi” olarak nitelendirdiği bugünkü üçlü zirve çerçevesinde, üç ülkenin işbirliğine yönelik perspektiflerin programına dair deklarasyon imzaladıklarını kaydederken, üç ülkenin, istikrar ve refah ortamı sağlanması için barış ve güvenlikteki tahriklere karşı mücadele etmede işbirliği yapma kararı aldıklarını söyledi.

Üçlü zirvede, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ve Ürdün Kralı II. Abdullah ile denizcilik, turizm, enerji, yönetim, denizaltı kaynakları ve sağlık alanında ortak faaliyetler yapma konusunda görüş alışverişi yapıldığını kaydeden Anastasiadis, Orda Doğu’da mevcut olan tahriklere vurgu yaptı.

Anastasiadis, Tsipras ile II. Abdullah’a, Kıbrıs sorununda gelinen son aşamaya dair bilgi verdiğini ve onlara, Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin devamına canla başla bağlı olduğunu anlattığını kaydetti.

Ürdün Kralı II. Abdullah ise, Anastasiadis’e misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini sunarken, yapılan bu işbirliğinin, işbirliğine katılan ülkelerin halklarına iş imkanı ve çeşitli fırsatlar sunması gerektiğini söyledi.

Tsipras da, bugünkü üçlü zirveyle, tahriklerle dolu bu dönemde, “mükemmel bir girişim” başlattıklarını ve bölgedeki “istikrar kapısı” olarak büyük önem arz eden bir ülke olan Ürdün ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini desteklediklerini ifade etti.

Tsipras, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise, Türkiye’nin, barış çözümü için verdiği taahhüdü teyit etmesi gerektiğini vurguladı.

KIBRIS İLE ÜRDÜN ARASINDA İKİLİ ANLAŞMALAR İMZALANDI

Anastasiadis ile II. Abdullah, üçlü zirve öncesinde baş başa yaptıkları görüşmede, bazı ikili anlaşmalar imzaladı.

İmzalanan anlaşmalar arasında, Ürdün Hükümeti ile Rum Hükümeti arasında Ekonomik ve Teknik Alanda İşbirliği Memorandumu, Yüksek Öğretim Belgelerinin Karşılıklı Tanınması Anlaşması, Kamu Sağlığı ve Tıp Eğitiminde İşbirliği Protokolü ile Tarım ve Zirai Kalkınma Alanında İşbirliği Memorandumu bulunuyor.

ANASTASİADİS-TSIPRAS GÖRÜŞMESİ

Anastasiadis, II. Abdullah ile görüşmesinin ardından ise, Tsipras ile baş başa görüştü ve akabinde basına açıklama yapıldı.

Tsipras, üç ülkenin işbirliğinin, bölgeye istikrar getireceğine inandığını kaydederek, Ürdün’ün, Orta Doğu’da kilit rol oynadığına dikkat çekti.

Açıklamasında Kıbrıs sorununa da değinen Tsipras, Güney Kıbrıs’taki Başkanlık seçiminin ardından, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yolunun açılacağına inandığını belirtti.

Fotoğraf CNA