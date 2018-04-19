Kıbrıs'ın güneyinde KORKUNÇ CİNAYET

Kıbrıs’ın güneyinde, Lefkoşa’nın Strovolos bölgesinde bu sabah saat 01.30’da çifte cinayet işlendi. Kıbrıs Rum basınından derlenen habere göre, 59 ve 60 yaşlarında bir çift evlerine giren maskeleri kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Haberlere göre çiftin 15 yaşındaki evlatlık oğlu, eve giren maskeleri kişiler tarafından, “sana zarar gelmeyecek” denilerek komşu eve kaçmasına izin verildi. İsimleri açıklanmayan 60 yaşındaki erkeğin English School’da, 59 yaşındaki kadının ise bankada çalıştığı öğrenildi.

Çiftin oğlunun polise verdiği bilgiye göre, siyah kıyafetli ve maskeli zanlılar Kıbrıs şivesi ile konuşuyordu. İlk incelemede eve zorla girildiğine dair herhangi bir bulgu bulunmadı. Çiftin yatak odasında öldürüldüğü, evden herhangi bir şeyin çalınmadığı da gelen bilgiler arasında.

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Fotoğraflar POLITIS