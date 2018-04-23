KIBRIS'IN GÜNEYİNDE CİNAYET!

Kıbrıs’ın güneyinde güne yeni bir cinayet haberiyle başladı. Politis’in haberine göre 80 yaşındaki bir kadın Eğlence’deki evinde saat 10.10 sıralarında ölü bulundu.

İlk bilgilere göre kadın yatağa bağlanmış ve ağzı kapatılmış şekilde bulundu. Polis olay yerinde incelemelerine devam ediyor.

Habere göre, kadının cesedi eve gelen kızı tarafından bulundu. Kadının oğlu da ayni apartmanda fakat farklı dairede yaşadığı bildirildi. İsmi henüz açıklanmayan kadının emekli öğretmen olduğu eşinin de yakınlardaki bir huzur evinde kaldığı haber verildi.

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