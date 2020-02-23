Kıbrıs'ın güneyinde bu sabahın ilk saatlerinde cinayet işlendi

Kıbrıs’ın güneyinde bu sabaha karşı Lefkoşa surlar içindeki “Riganis” sokakta, cinayete kurban gittiği düşünülen bir yabancının tespit edildiği belirtildi.

Kıbrıs Rum haber kaynakları, ilk gelen bilgilerin, ölen gencin saat 05.30’da, Lefkoşa’nın güneyindeki surlar içindeki “Riganis” sokakta yerde ölü olarak tespit edildiği yönünde olduğunu belirtti.

Bahse konu gencin, bıçak olduğu tahmin edilen sivri bir cisimden yara aldığı da ifade edildi.

Başka haber kaynakları ise gencin, yabancı gruplar arasında çıkan kavga sonucunda bıçaklandığından söz etti.

