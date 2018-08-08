Kıbrıs’ın güneyinde araç kayıtları arttı

Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, araç kayıtları Ocak- Temmuz 2018 döneminde %17 arttı.

Verilere göre, Ocak – Temmuz ayında araç kayıtlarında kaydedilen artış % 17,3’e ulaştı ve 2017 yılın aynı döneminde araç kaydı 25.896 iken Ocak -Temmuz 2018 döneminde 30.373 oldu.

Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Ocak- Temmuz döneminde salon araç kayıtları %17,8 artış göstererek 21.351’den 25.157’e ulaştı.