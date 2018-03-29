Kıbrıs’ın güneyinde anne olma yaşı 29.6

Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat’a göre, 2016’da İspanya ve İtalya (kadın başına 1,34 doğum), Portekiz (1,36), Kıbrıs Cumhuriyeti ve Malta (1,37), Yunanistan (1,38) ve Polonya (1,39) AB içinde en düşük doğurganlık oranına sahip ülkeler oldular.

Bunun aksine, Fransa (kadın başına 1,92 doğum) ve İsveç (1,85) AB içinde en yüksek doğurganlık oranına sahip iki ülke oldu. Bunu İrlanda (1,81), Danimarka ve Britanya izledi (ikisi de 1,79).

Eurostat’a göre, 2016’de, AB üyesi ülkeler arasında ilk doğumda annenin ortalama yaşı ülkeden ülkeye değişiklik gösterdi. İlk doğumda en düşük ortalama yaş Bulgaristan’da (26,0 yaşında) kaydedilirken bunu Romanya (26,4), Letonya (26,8), Slovakya (27,0), Polonya (27,2) ve Litvanya (27,3) izledi. Göstergenin diğer ucunda ilk doğumunu yapan annelerin yaşının 30’un üzerinde olduğu ülkeler: İtalya (31,0 yaşında), İspanya (30,8), Lüksemburg (30,5), Yunanistan (30,3) ve İrlanda (30,1) oldu.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 2016 yılında 4 bin 315 bebek doğdu. Doğum yapan annelerin yaşları: %3,1’i 20 yaş altı, %51,0’ı 20’den 29’a kadar, %43,3’ü 30’dan 39’a kadar ve %2,6’sı ise 40 yaş üzeriydi. Kadınların ilk doğum yaparken ortalama yaş oranları 29,6 civarındaydı. 2016’da tüm doğum yapan kadınların %46,0’ı için ilk çocuk, %37,7’si için ikinci çocuk, %12,4’ü için üçüncü çocuk ve %3,9’u için dördüncü ya da daha çok çocuk oldu.

İlk çocuk doğuran (20 yaş altı) genç annelerde en yüksek oranlar: Romanya’da (2016’da toplam ilk doğum oranı %14,2), Bulgaristan’da (%13,6), Macaristan’da (%10,8), Slovakya’da (%9,9), Litvanya’da (%6,3), Britanya’da (%6,2) ve Letonya’da (%6,1) idi. Diğer yandan en düşük oranlar Slovenya ​​(%1,6), İtalya (%1,7), Hollanda (%1,8), Danimarka ve İsveç (%1,9) ve Lüksemburg’da (%2,2) olarak kaydedildi.

Bunun aksine 40 yaş üzerinde ilk doğumunu yapan kadınlarda en yüksek oran İtalya (2016’da toplam ilk doğumların %7,2), İspanya (%6,6), Yunanistan (%5,3), Lüksemburg (%4,8) ve İrlanda’da (%4,3) kaydedildi.

2016’da Avrupa Birliğinde doğumların %80’den fazlası (% 81,9) ilk veya ikinci çocuk olurken üçüncü çocuklar %12,2 ve dördüncü ya da daha fazla çocukların oranı %5,9’a ulaştı.

AB üyesi ülkelerde, dört veya daha fazla çocuk sahibi olan anne oranı Finlandiya’da (%10,1) olarak kaydedildi ve bunu İrlanda (%9,0), Britanya (%8,5), Slovakya (%8,1) ve Belçika (%7,6) izledi.

Eurostat’a göre, 2016’da AB’de 5 milyon 148 bin bebek doğdu. Bu rakam 2015’te 5 milyon103 bindi. AB’de ilk çocuğunu doğuran kadınların ortalama yaşı 29 idi. Tüm üye devletlerde annelerin ortalama yaşı ilk kez Bulgaristan’da daha genç, İtalya’da ise daha büyük olarak kaydedildi. 2016’da AB’de ilk bebeklerin %5’ini 20 yaş altındaki genç anneler doğururken, %3’ü ise 40 yaş üzeri anneler oldu. AB’de 5milyon 148 bin doğumdan yaklaşık beşte biri (yaklaşık 930 bin) üçüncü ya da bir sonraki çocuktu.

KHA/CNA