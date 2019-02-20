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Kıbrıs’ın güneyinde A gribinden ölümlerin sayısı 12’ye ulaştı

Kıbrıs’ın güneyinde A gribinden ölümlerin sayısı 12’ye ulaştı

Kıbrıs’ın güneyinde “A gribinden” ölenlerin sayısı, bugün itibarıyla 12’ye yükseldi.

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Kıbrıs’ın güneyinde “A gribinden” ölenlerin sayısı, bugün itibarıyla 12’ye yükseldi.
Kıbrıslı Rum haber kaynaklarına göre Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saat içerisinde üç kişinin daha “A gribinden” hayatını kaybetmesiyle gripten ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.
Son vakaların, risk grubuna giren ve tedavi görmekte olan kişilerden ibaret olduğu belirtildi.

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