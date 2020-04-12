Kıbrıs'ın güneyinde 17 yeni vaka, 1 ölüm daha

Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan testlerde 17 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. 82 yaşında 1 kadın ise Covid-19’tan hayatını kaybetti. Güneyde Covid-19 pozitifli toplam 16 ölüm olurken, bunların 11’inin doğrudan Covid-19’dan kaynaklandığı açıklandı.

Bugün Kıbrıs'ın güneyinde 804 yeni test yapıldı.

Güneyde toplam vaka sayısı 633, toplam test sayısı ise 17.923'e ulaştı.