Kıbrıs'ın güneyinde 17 yeni vaka, 1 ölüm daha
Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan testlerde 17 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
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Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan testlerde 17 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. 82 yaşında 1 kadın ise Covid-19’tan hayatını kaybetti. Güneyde Covid-19 pozitifli toplam 16 ölüm olurken, bunların 11’inin doğrudan Covid-19’dan kaynaklandığı açıklandı.
Bugün Kıbrıs'ın güneyinde 804 yeni test yapıldı.
Güneyde toplam vaka sayısı 633, toplam test sayısı ise 17.923'e ulaştı.
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