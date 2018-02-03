Kıbrıs'ın güneyi yeniden sandık başına gidecek

Kıbrıs'ın güneyi, yeni başkanını seçmek üzere yarın yeniden sandık başına gidiyor. İlk turu geçen hafta yapılan seçim sonucunda yarınki ikinci turda Rum Yönetimi mevcut başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL destekli bağımsız aday Stavros Malas yarışacak.

Politis’in Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nı kaynaklı haberine göre, yarınki seçimin sonucu, sandıkların kapanmasından 15 dakika sonra başlayıp saat 19.30’a kadar açıklanacak.

Yeni başkan, Lefkoşa’nın güneyindeki Tasos Papadopulos –Eleftheria (Özgürlük) Spor Salonu’nda geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenecek törenle saat 22.00’de ilan edilecek. Yeni başkan Rum meclisinin 28 Şubat’taki özel birleşiminde ant içecek. Yeni başkanın, kabinesini oluşturmak için 28 Şubat’a kadar vakti olacağına da işaret edildi.

Gazete “Seçmenlerin Üçte Biri Pusulasız” başlığıyla manşete çektiği haberinde başkanlık seçiminin ikinci turunda bir ilk yaşanacağı ve seçimin, ilk turun kazananları ile kaybedenleri arasında ittifaklar olmadan gerçekleşeceğine dikkat çekti.

Habere göre seçmenlerin en az üçte biri sandığa, kime oy vereceğini bilmeden gidecek, ilk turda sandığa gitmeyip ikinci turda gidebileceklerin niyeti de bilinmiyor. İkinci turda yarışacak Anastasiadis ilk turda toplam 550 bin 876 kayıtlı seçmenin 137 bin 235’inden, Malas da 116 bin 942’sinden oy aldı. İkisinin aldığı toplam oy 254 bin 177. Bu da 296 bin 699 seçmenin serbest olduğu anlamına geldiği şeklinde yorumlanıyor. Serbest diye nitelenen seçmenin 154 bin 961’i ilk turda sandığa gitmemişti.

Politis ve diğer gazetelere göre Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos dün Rum Başkanlık Sarayı’na giderek Anastasiadis’le görüştü ve yarınki seçimde Anastasiadis’e oy vereceğini açıkladı.

II. Hrisostomos Anastasiadis'e oy verecek

Saray’dan çıkışında yaptığı açıklamada Anastasiadis’le “5 yıllık görev süresi boyunca Kıbrıs sorununda, dini, toplumsal, kültürel, v.b konularda olağanüstü bir işbirliği içerisinde olduklarını” söyleyen II. Hrisostomos bu işbirliğinin devam edeceğini söyledi. “Kilise’yi daha çok milli dava ilgilendiriyor ve Kilise Başkanın yanında olacak, hem milli davayla ilgili tezlerini sunacak ve Başkanı bilgilendirecek. Bu nedenle Kilise önümüzdeki seçimde kendisini destekleyecek” dedi.

II. Hrisostomos’a, bu açıklamasının Sen Sinod Meclisi’nin tamamını da bağlayıp bağlamadığı sorulduğunda “konuştuğunda ne dediğinin tamamen bilincinde olduğunu ve her zaman Sen Sinod Meclisi’nin olurunu aldığını” söyledi. Görüşlerine katılmayan Sen Sinod üyesi de olabileceğine işaret eden II. Hrisostomos “demokrasi var, ancak çoğunluğun oyu geçerlidir” ifadesini kullandı.

Yeroşibu’daki Kilise yatırımının Başpiskoposluk ile Rum Başkanlık Sarayı arasındaki işbirliğine örnek olup olmadığı da sorulan II. Hrisostomos “ inkişafın Başkanlık ile hiçbir alakası yok” ifadesini kullandı.

“Malas Başkanlığa seçilmeyecek, açıklamalarını yorumlamam"

Stavros Malas’ın, Kilise tarafından yönlendirilmeyeceği (güdümünde olmayacağı) açıklaması sorulduğunda “Malas’ın açıklamalarını yorumlamayacağım çünkü bu adam başkanlığa seçilmeyecek” dedi.

Haravgi’ye göre II. Hrisostomos “Stavros Malas ikinci turu kazanmayacak” diyerek seçimden çıkacak sonuçla ilgili öngörüde bulundu. Bunu yapmasının doğru olup olmadığı sorulduğunda “herhalde biraz aklım var” diyerek cevap vermekten kaçındı.

Gazete Nikos Anastasiadis’in II. Hrisostomos’un isim günü nedeniyle 13 Kasım 2017’de Başpiskoposluğa gittiğini ve II. Hrisostomos’u başkanlık seçimlerine karıştırmayacağını söylemekle birlikte “din, eğitim ve milli davamızla ilgili konularda mükemmel bir işbirliğimiz olduğu doğrudur” dediğini hatırlattı.

“Bir Başpiskoposa yakışır bir şekilde davransın"

Habere göre, II. Hrisostomos’un yarınki seçimin sonucuyla ilgili değerlendirme yapmasına AKEL’den tepki geldi. AKEL Meclis Basın Sözcüsü Yorgos Lukaidis II. Hrisostomos için “alışılageldiği üzere yine Stavros Malas’ın seçmenlerini aşağıladı ve kibirle, seçimlerde Nikos Anastyasiadis lehine konuştu” dedi. Lukaidis II. Hrisostomos’un “bir başpiskoposa yakışır şekilde, bölücü değil birleştirici ve sevgi vaizi olarak davranması gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

ELAM seçmenini serbest bıraktı

Politis ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun, seçmenine “kendi iradenizle oy kullanın” talimatı verdiğini bildirdi.

Haberde, Hristu’nun Anastasiadis’in ELAM soru listesine verdiği cevaptan tatmin olmadığını açıkladığı ve pek çok konuda Hristu ile Anastasiadis arasındaki uçurumun belirgin olduğu kaydedildi.

Habere göre Hristu “22 bin seçmeni bulunan bir (mecliste temsil edilen) partiyi görmezlikten gelmekle” suçladığı Stavros Malas’ın “tamamen antidemokratik davrandığını ve karşı görüşe hiçbir hak tanınmayan şovenist rejim anılarını hatırlattığını” söyledi.