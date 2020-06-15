Kıbrıs'ın güneyi, Lefkoşa'daki kötü kokuyu araştırıyor

Cyprus Mail'in haberine göre Kıbrıs Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı ve Unficyp, Lefkoşa üzerindeki 'kötü kokuyu' araştırmaya başladıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Pazar gününden beridir havada yanmış gübre kokusu olduğu ifade edilerek, bunun Lefkoşa sakinlerinde rahatsızlığa neden olduğu belirtildi.

Yeşiller Partisi, yaptığı açıklamada kokunun büyük bir çiflikten geldiğinden şüphelendikerini belirtti.