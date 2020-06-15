Kıbrıs'ın güneyi, Lefkoşa'daki kötü kokuyu araştırıyor
Kıbrıs Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı ve Unficyp, Lefkoşa üzerindeki 'kötü kokuyu' araştırmaya başladı. Yetkililer gübre kokusunun Lefkoşa'nın civarındaki büyük bir çiftlik geldiğini düşünüyor.
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Cyprus Mail'in haberine göre Kıbrıs Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı ve Unficyp, Lefkoşa üzerindeki 'kötü kokuyu' araştırmaya başladıklarını açıkladı.
Yapılan açıklamada, Pazar gününden beridir havada yanmış gübre kokusu olduğu ifade edilerek, bunun Lefkoşa sakinlerinde rahatsızlığa neden olduğu belirtildi.
Yeşiller Partisi, yaptığı açıklamada kokunun büyük bir çiflikten geldiğinden şüphelendikerini belirtti.
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