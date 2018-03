Kıbrıs'ın güneyi Avrupa'da 'en kalabalık' cezaevleri arasında

Avrupa Konseyi SPACE tarafından 2016 yılı ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre, Avrupa'da 47 üye devletin ıslah kurumları arasında Kıbrıs’ın güneyi cezaevleri her 100 yer için 127 mahkûmun kullanımıyla Avrupa’daki “en kalabalık” cezaevleri listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Şu an mevcut kapasite olan 528 ile kıyaslandığında mahkûm edilen toplam hapishane nüfusu 668’e ulaşıyor. Buna göre her 100 bin nüfus için bu oran 78,7 mahkûma denk geliyor.

Bu arada, mahkûmlar mevcut 10 yerden dokuzunu doldurarak Avrupa’daki cezaevlerinin kapasitesinin sınırlarına ulaştı.

Kıbrıs’ın güneyinde de – geriye kalan Avrupa gibi – kadınların cezaevindeki nüfusu bir azınlık olarak tüm mahkûmların sadece %8,1’e ya da 54 kişiye denk gelmektedir ve bunların 34’ünün yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Avrupa’da kadın mahkûmların sayısı biraz da düşük olup toplam mahkûm nüfusunun %5,5’ni oluşturmaktadır.

Erkek mahkûmlarla ilgili olarak, Kıbrıs cezaevlerinde bulunan 277 yabancı uyruklu toplam nüfusun %41,5’ni oluşturuyor. Bunların yarısı, yani 143’ü AB üyesi ülkelerden geliyor.

Kıbrıs'ta en sık rastlanan suç nedenlerinden ilki uyuşturucu (%26,8) olurken bunu soygun dışında diğer tür hırsızlıklar %19,1 izliyor. Üçüncü sırada diğer suçlar %11,5 ve ardından cinayet ve cinayete teşebbüs %11,3 ve son sırada ise terörle ilgili suçlar %0,2 geliyor.

AB üyesi ülkelerde yapılan araştırma 2015 ve 2016 yılları arasında mahpusluk oranının 100 bin kişi başına 115,7’den 117,1 mahkûm olarak arttığını ortaya çıkardı. Bu oran 2012’de 100 bin kişi başına mahkûm sayısının 125,6 ulaştığı aşağı doğru bir seyir takip ediyor.

İlgili açıklamaya göre, hapisteki nüfus oranının temel artış nedeni ortalama ceza süresinin 8,5 ay olmasından kaynaklanıyor.

Hapislerde nüfusun artışının en büyük ülkeler arasında: Bulgaristan (%+10,8), Türkiye (%+9,5), Çek Cumhuriyeti (%+7,6), Sırbistan (%+6,6) ve Danimarka (%+5,5) yer alıyor. Bunun tersine en büyük düşüşler İzlanda (%-15,9), Kuzey İrlanda (-11,8), Litvanya (-11,1%), Belçika ve Gürcistan’da(%-6,7) kaydedildi.

Araştırmada aşırı nüfusun birçok ülkede önemli bir sorun olduğunu gösteriyor. Araştırma sorularını yanıtlayan 47 ülkeden 13’ü hapishane sorumlusu mevcut kapasiteden daha çok cezalı sayısı olduğunu söyledi. En kalabalık mahkûm nüfusu 100 mevcut yere 132 mahkûmla Makedonya Cumhuriyeti’nde kaydedildi. Bunu Macaristan (132), Kıbrıs (127), Belçika (120), Fransa (117), Portekiz (109), İtalya (109), Sırbistan (109), Hırvatistan (108), Çek (108), Romanya (106) ve Türkiye (103) izliyor.

Hapishanelerde olan yabancıların oranı, 2015’te %10,8’den 2016’da %11,6’ya yükselmesine rağmen, son yıllarda bir düşüş eğilimi gösteriyor. Diğer yandan, 2016’da tutuklu mahkûmlar toplam mahkûmların %37,3’ünü oluşturuyor. Bu oran bir yıl önce %34,4 idi.

Mahkûm olanların dörtte birinden fazlası, 1 ile 3 yıl arası cezaya mahkûm oluyor. 10 yıldan fazla ceza alanların sayısı ise 2015’te %11,4’ten 2016’da %13’e çıktı.

Avrupa düzeyinde, mahkûmların çoğunluğu hırsızlık (%18,9) suçundan içeride bulunurken bunu uyuşturucu suçları (17,5) izliyor. Devamla soygunculuk %12,6 ve cinayet %12,1 geliyor. Trafik kanunları nedeniyle suçlu bulunanların sayısı ise %2,6’ya ulaşıyor.

Tutuklu başına günlük maliyet Avrupa'da önemli ölçüde değişiklik gösterir. 44 hapishane yetkilisi tarafından verilen cevaplara göre, 2015’te her bir mahkûm için günde 51 avro ödenirken toplam yıllık maliyet 18 milyar avroya ulaştı.

2016’da 47 üye devlette toplam 1 milyar 628 bin 626 kişi, hapis cezasına alternatif olarak, önlemlerin uygulanmasından sorumlu operatör gözetimi altına alındı. 2014 yılına kıyasla tutuksuz yargılananların oranı %6,7’den neredeyse %10 oldu.

Yukarıdaki araştırma Lozan Üniversitesi adına Avrupa Konseyi tarafından gerçekleştirildi. Buna Lichtenstein, Rusya, Ukrayna ve Bosna Hersek cezaevleri idarecileri katılmadı.