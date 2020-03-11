Kıbrıs'ın gündemi CORONAViRÜS

Ülkede ilk kez coronavirüs görülmesinin ardından dün hakim olan panik havası dinmeye başladı. Dünden itibaren başlayan temizlik çalışmaları bugün de sürüyor.

Belediyeler, okul ve toplumsal yaşam alanlarında dezenfekte temizlik yapılıyor.

Bu doğrultuda okullarda da dezenfekte çalışmaları başladı...

YENİDÜZEN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELERİ AKTARIYOR

15.50 Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi: “Gelen yolcu sayısı düştü”

Charter uçuşların durmasıyla hava trafiğinde düşüş olmadığını ifade eden Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, uçaklardaki yolcu sayısının azaldığını dile getirdi. Ülkeye giriş çıkışlardaki güvenlik maksadıyla Charter uçuşların durdurulmasını YENİDÜZEN’e yorumlayan Sofi, “Gelen yolcu sayısı düştü. Uçakların doluluğunda bir azalama gözlemdik. Charter uçuşlarının durması hava trafiğini çok ciddi etkilemedi. Düşük bir miktar olduğu için etki etmedi.” dedi.

“Hep birlikte bu zor günleri atlatacağız”

Ercan’da alınması gereken tüm tedbirlerin alındığını anlatan Sofi, her gün bu tedbirlerle ilgili kontroller ve düzenlemelerin yapıldığını aktardı. Sofi, “Hava yolları, Ercan güvenlik, yer hizmet kuruluşları, Ercan muhaceret, tüm kurumlar bize büyük gayretle yardımcı oluyor, herkese teşekkürler, hep birlikte bu zor günleri atlatacağız.” şeklinde konuştu.

15.17 Eğitim Bakanlığı: “Okullardaki dezenfektanlar arttırılacak”

Eğitim Bakanlığı Basın Bürosundan alınan bilgide tüm okullarda dezenfekte çalışmalarına başlandığı, birçok okulda bu çalışmaların tamamlandığı, birçoğunda ise hala devam ettiği ifade edildi. Tüm bunların yanında okullardaki dezenfektanların arttırılacağı, temizlik ve hijyen konusunda olağanın üzerinde tedbir alınacağı belirtildi.

Temizlik ve hijyen çalışmalarının hafta sonunu da süreceği kaydedilirken, eğitime devam edilip edilmeyeceğinin ise hafta sonu netleşeceği yinelendi.

Konuya ilişkin Bakanlık, hafta sonu açıklama yapacak.

Eğitim Bakanlığı tarafından YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlköğretim, ortaöğretim ile Lise ve meslek liselerindeki temizlik ve dezenfekte için ek malzemeler alınıp okullara yollandı. Temel Sağlık Hizmetleri ve ilgili belediyeler ile birlikte koordineli çalışılıyor. Okullardaki temizlik görevlileri de bu çalışmalara katkı koyuyor. Bunun yanında yapılan çalışmalar Bakanlık tarafından denetleniyor.

Tüm okullarda dezenfekte çalışmalarına başlandı. Birçoğunda çalışmalar tamamlandı, bazılarında ise hala devem ediyor. Bu işlemler hafta sonuna dek devem edecek. Onun dışında haftanın seyri, eğitime devam edilip edilmeyeceği hafta sonu netleşecek. Bu konuda bakanlığın yeni bir açıklaması olacak.

Bunun dışında okullarda olan dezenfektanlar arttırılacak, temizlik ve hijyen tedbirleri alınacak.”

14.45 Eczacılar Birliği, dün yaşanan kaosla ilgili basın açıklaması yaptı. Birlik Başkanı Umut Öksüz, hastalığın belirtilerini anlattı, dünyadaki verileri paylaştı.

Ayrıntılar

14.30 Vatandaşın panik halinde marketlere akın etmesini YENİDÜZEN’e değerlendiren Marketçiler Birliği Başkanı Tansel Nizam, temizlik ürünlerine gıda ürünlerinden daha fazla talep olduğunu ifade etti.

Ayrıntılar

13.35 Sağlık Bakanlığı’nda, Sağlık Bakanı Ali Pilli başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uzmanlarının da katılımıyla coronavirüs (Covid 19) konusunda toplantı yapıldı. Toplantıda, salgındaki son durum ve alınması gereken önlemler konuşuldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantıya, Türkiye Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden Uzman Doktor Serap Çetin Çoban katıldı.

Toplantıda, Covid 19 salgınının dünya genelindeki son durumu, ülke genelinde salgın aşamasına göre alınması gereken önlemler ve sağlık çalışanlarının enfeksiyon bulaşmaması için yapılması gerekenler ele alındı. Toplantıda, “KKTC’de alınan önlemlerin yerinde ve doğru” olduğu, bu süreç içerisinde istişarelerin sürdüğü kaydedildi.

Toplantıya, bakanlık yetkilileri, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi, Klinik Şefleri, Tabipler Birliği ve Tıp-İş temsilcileri ile Enfeksiyon Komitesi üyeleri de yer aldı.

13.30 Din İşleri Başkanlığı, koronavirüs nedeniyle camilerde dezenfekte işlemi yapıldığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın aksi bir tavsiyesi olmadığı sürece, camilerde bu aşamada bir ibadet kısıtlamasına gidilmeyeceğini açıkladı.

13.15 Noyanlar Group’tan duyarlı yaklaşım

Tedbir amaçlı alınan önemlere özel şirketler de çeşitli çalışmalarıyla katılım gösteriyor.

Ülkenin inşaat sektöründe önde gelen firmalarından Noyanlar Group, 16 Mart tarihine dek hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Şirketten üç dilde yapılan açıklamada müşteriler, çalışan personel, çevre ve toplum sağlığına verilen önem nedeniyle çalışmaların 16 Mart’a kadar durduğu belirtildi

13.10 Başbakan Ersin Tatar katıldığı bir televizyon programında koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Ayrıntılar

13. 00 Girne Belediyesi, ekiplerin kentin çeşitli yerlerinde ilaçlama çalışmaları ve halkı bilgilendirici el broşürleri dağıtmaya başladığını bildirdi.

Sabahın erken saatlerinde, Çarşamba Pazarı'nda ilaçlama ve bilgilendirme çalışmalarına hız veren Girne Belediyesi Sağlık ekipleri, Oda Tiyatrosu ve Çarşamba Pazarı bölgesini dezenfekte ilaçlarla ilaçladı.

12.48 Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu, Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla kararlar aldı.

Hükümetin aldığı önlemlere paralel alınan önlemler arasında tüm belediyelerde ilaçlama ve temizlik çalışmalarının artırılması; tüm etkinlikler ve ziyaretlerin ertelenmesi veya iptali var.

Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar, Yürütme Kurulu, kültürel etkinliklerin ve 18-24 Mart arasında her yıl Belediyeler tarafından yapılmakta olan yaşlılarla ilgili etkinliklerin ertelenmesine karar verdi.

Önlemler arasında “Türkiye ve üçüncü ülkelere yapılacak programlanmış ziyaret ve çalışmalarının iptal edilmesi; temizlik, ilaçlama, haşere ile mücadele hizmetlerinin sıklaştırılması, toplu taşıma araçlarının hijyen denetimi ile ilgili her Belediyenin kendi sınırları içerisinde yapılacak çalışmalarda yer alması; eğlence ve dinlence yerleri, alış-veriş merkezleri gibi toplu kullanım alanlarının temizlik ve sağlıkla ilgili denetimlerinin artırılması” da yer alıyor.

12.30 Slovak Elçiliği ile Kıbrıs’ın güneyinden Demokrat Parti (DİKO), 18 Mart’ta yapılması planlanan aylık iki toplumlu toplantının, Covid-19 virüsünün yayılmasını engelleme çalışmalarına bağlı olarak ertelediğini duyurdu.

Slovak Elçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ertelemenin, Kıbrıs'tan siyasi partilerin katılımıyla yapılan aylık toplantıların Mart ayındakinin ev sahipliğini yapacak olan DİKO ile toplantıları organize eden Slovak Elçiliğinin ortak kararı olduğu belirtildi. Toplantının, 29 Nisan’da Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Otelinde yer alacağı ifade edildi.

12.25 Lefke’de tedbir amaçlı temizlik

Korona virüsüne karşı Lefke Belediyesi sağlık ekipleri de bir dizi önlemler almaya başladı.

Belediye, Korona Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla ilaçlamalar yapıyor. Belediye sınırları içerisinde yoğun olan yerler, Okullar, Devlet daireleri, Bankalar, Otobüs durakları, Restoran önleri, Eczane önleri ve Market önleri gibi birçok yer ilaçlanıyor.

12.20 CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kriz yönetmenin birinci koşulunun paniği önlemek olduğunu, “Panik, bu süreçte görebileceğimiz zararı azaltmaz, hatta artırabilir” dedi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Erhürman, Korona virüsü önlemleri kapsamında ayrı toplantılar yerine sürecin bir bütünlük içerisinde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıntılar

12.18 Dereboyu'nda sessizlik hakim...

Dereboyu caddesi koronavirüs vakası sonrası sessizliğe büründü. Lefkoşa'nın işlek caddelerinden biri olarak bilinen Dereboyu'nda kafeler ve restoranlar boş kaldı.

11.55 Pilli : Bunu da atlatırız

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT'de konuştu: Karantinada bir kişi var. Başka biri yok. Biz dünya sağlık örgütünün uyguladığı çalışmalarla mücadele ediyoruz. Gereken önlemleri alıyoruz. Halkımız bize güvenip, onlar da gerekli bireysel tedbiri alsın. Çok şey atlattık bunu da atlatırız. Şu anda salgın yoktur. 1 kişide görüldü ve durdurmaya çalışıyoruz.

Ayrıntılar

11.50 Domuzcular Burnundaki Askeri Kantin halka kapatıldı

Öte yandan dün, halkın market ve askeri kantinlere akın etmesi, birçok rafların da boşalmasına neden olmuştu.

Marketler, sabahın ilk saatlerinde raflarını doldurmaya başlarken, Domuzcular Burnundaki Askeri Kantin’ini belirli bir süre halka kapatıldı öğrenildi...

11.45 İskele’de dezenfektan ile ilaçlama başladı

İskele Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsün (Covid-19) virüsünün ülkede görülmesinin hemen ardından almaya başladığı tedbirlerini sürdürüyor. İskele Belediyesi bu kapsamında ilk olarak gün içerisinde çok sayıda insanın uğradığı Belediye, İskele Belediyesi Kültür Evi ve İskele Atatürk Kültür Merkezi’ni dezenfektan ile ilaçladı.

Özel koruma giysili ekipler tarafından yapılan ilaçlama işlemi ilk olarak İskele Belediyesi’nden başladı. İskele Belediyesi Başkanlık binası olarak bilinen Ana Bina ve veznenin de bulunduğu Ek Bina dezenfektanla ilaçlandı.

Ayrıntılar

11.40 Okullarda da dezenfekte çalışmaları başladı... Alsancak İlkokulu, Alsancak Belediyesi tarafından ilaçlandı, dezenfekte edildi..Lefkoşa'da da okullar ilaçlanmaya başlandı.

Alsancak İlkokulu

Şht Tuncer İlkokulu

10.00 Türkiye’den gelen Halk Sağlığı Ekibi, sabahın erken saatlerinde ülkedeki istişarelerine başladı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür, Türkiye’den gelen Halk Sağlığı Ekibi’nin doktorlara eğitim verdiğini belirtti.

Çaygür, az önce YENİDÜZEN’e aktardığı bilgide, Koronavirüs teşhisi konulan 65 yaşındaki Alman turistin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Dünden buyana ‘şüphe’ veya ‘tedbir’ amaçlı 3 kişiye daha test yapıldığını ifade eden Çaygür, sonuçların negatif çıktığını anlattı.

Çaygür, 65 yaşındaki Alman turistin dışında pozitif hasta bulunmadığını kaydetti.

Oktay ve Koca ile görüşme sonrası TC’den ekip gelecek denmişti

Başbakan Ersin Tatar, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kararlaştırılan tedbirleri açıklamış, bunların arasında Türkiye’den teknik bir ekip gönderileceğini de dile getirmişti.

Tatar, yaptığı açıklamada dün sabah TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de değerlendirmelerde bulunduklarını ve gün içinde teknik bir ekip gönderileceğini dile getirerek, ilerleyen sürede meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda alınan tedbirlerin de güncellenebileceğini söylemişti.

Neler yaşanmıştı?

Kıbrıs’ın kuzeyinde bir kadın turistte Corona Virüsü (Covid 19) tespit edilmiş, bir dizi önlem uygulamaya girmiş, okullar tatil edilerek, charter uçuşlar durdurulmuştu.

Virüs nedeniyle testi pozitif çıkan Alman kadın turist dışında söz konusu hasta ile temas eden 8 şüpheli gözetim altına alınmıştı. Hastaların 3'ü Lefkoşa Devlet Hastanesi'ndeki karantina merkezine getirilirken, 5 hastanın Salamis Otel'de takip edildiği açıklanmıştı.

Almanya’dan gelen turist kafilesindeki 65 yaşındaki kadın turistin Korona Virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, kaldığı otelin yanı sıra, otel personelinin kaldığı lojmanlar ve bu turistin kafilesinde bulunan diğer turistlerin kaldığı oteller de karantinaya alınmıştı.

Karantinaya alınan 3 otelde tarama çalışmaları sürerken, olağan üstü toplanan Bakanlar Kurulu bir dizi karar aldığını açıklamıştı.

Bu kararlar çerçevesinde tüm okullar 16 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilirken, ülkeye yapılacak charter uçuşlar 1 Nisan’a kadar durdurulmuştu.

Okullar, Ercan Havaalanı ve kara geçiş noktaları dahil birçok yerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlatılmış, kamuoyunda ise büyük bir panik doğmuştu.

Çok sayıda kişi maske, dezenfektan vb. malzemelerin tedariki için eczane ve marketlere akın ettiği görülmüş, hemen her bölgede trafikte yoğunluk artmıştı…

Ayrıntılar