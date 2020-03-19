Kıbrıs'ın genelinde 78 vaka

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta bulaştığı kişi sayısı toplam 78 oldu.

Dün güneyde 9, yeni Covid-19 vakası teşhis edildi.

Adanın güneyinde bugüne kadar 58 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki rakam ise 20 olarak kayıtlara geçti.

Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.

Virüs nedeniyle 78 kişinin tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yurtdışındaki hastalar için duyuru

SAAT 11.30 Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelecek olan ve karantinaya alınacak hastaların, yakınları tarafından bakanlığa dilekçe ve doktor raporuyla başvurmalarını istedi. Ayrıntılar

Pilli, Anjiyo oldu

SAAT: 10.45 Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye bu sabah anjiyo yapıldı. Kalbiyle ilgili sorun saptanmayan, yüksek tansiyonu da kontrol altına alınan Pilli’nin bugün hastaneden taburcu olması bekleniyor. Ayrıntılar

CTP'den karantinada bulunanlara öneriler

SAAT: 10.14 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sağlık Komitesi bir bildiri yayımlayarak, yeni tip Coronavirüs (COVİD-19) hastalığı bağlamında karantinada olan kişilerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususları konusunda açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar

Akıncı örtülü ödeneği Coronavirüs ile mücadeleye aktaracak