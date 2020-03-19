Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta bulaştığı kişi sayısı toplam 136 oldu.

Güneyde 2, kuzeyde 1 yeni kişinin coronavirüs (COVID -19) testi pozitif çıktı.

Adanın güneyinde bugüne kadar 97 vaka ortaya çıkarken, 2 vakanın da iyileştiği ve taburcu olma aşamasına geldiği açıklandı; kuzeydeki rakam ise 39 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan bir kişeye yapılan testin sonucunun da pozitif çıktığını açıkladı.

Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.

Kuzeyde 1 pozitif vaka daha

15.44 Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT'ye yaptığı açıklamada, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan 20 kişeye yapılan testlerin sonucunun 1 pozitif çıktığını açıkladı.

Yasağa uymayan 18 kişi tutuklandı

15.24 Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi tutuklandı. Polis, mazeretsiz olarak sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişinin tutuklandığını açıkladı. Ayrıntılar

Basın emekçileri için hükümete çağrı yapıldı

14.45: Gazeteciler Birliği ve Basın-Sen, hükümeti, doğru bilgiyi toplumla buluşturan ve bu koşullarda hiçbir geliri kalmayan, buna rağmen kamusal görevini büyük özveriyle sürdüren basın emekçilerine finansal destek vermeye çağırdı. Ayrıntılar

İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı

14.30: İçişleri Bakanlığı, Covid-19 tedbirlerine dair alınan kısmi sokağa çıkma yasağına dair uygulanacak kurallara ilişkin genelge yayınladı. Ayrıntılar

Güneyde 2 yeni vaka!

12.44 Kıbrıs’ın güneyinde 2 yeni coronavirüs vakası daha açıklandı. Güneyde toplam vaka sayısı 97 oldu. Ayrıntılar

43 kişiye test ve karantina

11.38: Ülkede ilk coronavirüsün görüldüğü İngiltere’den gelen ve hastalığa yakalanan Kıbrıslı Türk karı kocanın meslek grubu ve çevresinden 43 kişiye test yapıldı, kişiler Girne’de bir otelde karantinaya alındı. Ayrıntılar

Gözler sonuçlarda: “Öğle açıklanacak”

10.45: Aralarında belediye başkanı Mehmet Harmancı’nın da bulunduğu ve önceki gün LTB adına evlere girerek erzak dağıtan ekipte yer alan bir kişinin ailesinde coronavirüsü tespit edildi. Ayrıntılar

Kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlükte

09.45 Kıbrıs'ın kuzeyinde Coronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde dün gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı başladı. Ayrıntılar

22 MART

Harmancı: “Siyasi sorumluluğu elbette bendedir”

21.00: Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, geçtiğimiz gün LTB adına gönüllü dağıtım yapan gençlerden birinin corona pozitif olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı. Ayrıntılar

Kuzeyde üç vaka daha

20.10: Kıbrıs'ın kuzeyinde 3 yeni corona pozitif daha tespit edildi. Vakalardan ikisinin daha önce corona pozitif olan KKTC yurttaşı ile temas halinde oldukları öğrenilidi.

Yeni vakaların üçü de KKTC yurttaşı.

Diğer pozitif vakanın ise İngiltere'den geldiği açıklandı.

Bakan Ali Pilli BRT'de vakaların doğruladı.

Kıbrıs'ın kuzeyinde toplam sayı 38'e yükseldi. Ayrıntılar

14 günlük sokağa çıkma yasağı

“14 GÜN KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI”

18.10: KKTC'de coronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı başladı.

Karar uyarınca, belli yerlere gidilebilecek ancak bunların dışında misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak; polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek.

Sokağa çıkma yasağı 14 gün sürecek.

Kararı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, kararı "Bu akşam gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girecek ama bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek. Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek" ifadeleriyle duyurdu.

Neler Serbest?

• Market

• Eczane

• Banka

• Benzinci

Neler Yasak?

• Yürüyüş

• Piknik

• Misafirlik

• Ev ziyareti

Özersay açıkladı

Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın açıklaması şöyle:

"Bu akşam gece yarıısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girecek AMA bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek. Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek." Ayrıntılar

Güneyde 11 yeni vaka

18.00: Güneyde 11 yeni vaka Güneyde 11 yeni coronavirüs (Covid-19) vakası ortaya çıktı.

Böylece güneydeki vaka sayısı 95’e yükselirken, ada genelinde toplam 130 Covid-19 tespit edildi.

Güneydeki 11 yeni vakadan 2’sinin, bilinen pozitif vakaların temas ettiği kişilere yapılan testler sonucu ortaya çıktığı açıklandı.

Ayrıca, Baf Genel Hastanesi’ndeki vakalarla ilişkili 4 kişi yanısıra İngiltere ve Meksika’dan dönen 4 kişinin de Covid-19 testleri pozitif çıktı.

1 yeni vakayla ilgili de araştırma yapıldığı öğrenildi. Kıbrıs Cunhuriyeti Sağlık Bakanlığ Epidemiyolojik Gözetim Birimi’nin yeni 11 pozitif COVID-19 vakalarının tümünü izlemediği, ilişkide olduğu kişilerden numuneler aldığı açıklandı. Ayrıntılar

Başbakanlık’ta ‘ekonomik paket’ görüşmesi

15.50: Hükümet, Meclis’te temsil edilen partilerin başkan ve temsilcileri ile alınacak ‘ekonomik tedbirlere ilişkin’ istişare için Başbakanlık’ta bir araya geldi. Ayrıntılar

Ekonomi danışma kurulu oluşturuldu

15.40: Tüm dünyayı tehdit eden Coronavirüs salgınının ülkemizdeki ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla ivedi olarak alınması gereken bütünlüklü ekonomik ve mali önlemler konusunda tavsiye niteliğinde görüşler iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu oluşturuldu. Ayrıntılar

Güneydeki üç hastanın durumu ağır

15.00: Güneydeki coronavirüs tedavisi gören üç hastanın durumunun kritik ancak stabil olduğu açıklandı. Ayrıntılar

Taçoy: "24 Mart’a kadar Salamis’teki organizasyon devam edecek"

13.30: Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Alman turist kafilesinin bulunduğu Salamis Otel'deki organizasyonun 24 Mart'a kadar devam edeceğini ve bugüne dek başarıyla getirilen sürecin turistlerin tahliyesiyle sonuçlandırılacağını bildirdi. Ayrıntılar

Amcaoğlu: "Yurt dışından dönemeyen öğrencilere burslar yatacak"

13.25: Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yurt dışından ülkeye dönemeyen veya öğrenim gördüğü ülkede kalmayı tercih eden öğrencilere burslarının yatırılacağını bildirdi. Ayrıntılar

Riverside Otel'de 2 kişinin kaçtığı iddiası yalanlandı

13.00 Riverside Otel'de karantinada bulunan iki kişinin kaçtığı iddia edildi. Polis, bu iddiaları yalanladı. Ayrıntılar

Çaygür: "Hastaların durumu iyi"

10.00 Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Covid-19 hastaları ile ilgili YENİDÜZEN'e açıklamada bulunarak, hastaların durumunun iyi olduğunu söyledi. Ayrıntılar

21 MART

Güneyden ölüm haberi geldi

23.39: Dünyayı sarsan kürsel salgın coronavirüsle ilgili (Covid-19) Kıbrıs’taki ilk ölüm haberi güneyden geldi. Ayrıntılar

20:50 : Kuzey Kıbrıs’ta bugün yalpan testler sonucu bir coronavirüs vakasına daha rastlandı. Pozitif çıkan hastanın KKTC vatandaşı olduğu öğrenildi.

Pilli: "1 kişinin daha sonuçları pozitif"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan bir kişeye yapılan testin sonucunun da pozitif çıktığını açıkladı. Pilli bu vaka ile KKTC’li pozitif hasta sayısının 4’e yükseldiğini söyledi.

17.45 : Güney Kıbrıs'ta 9 kişi daha coronavirüse yakalandı.



Almanlar geri gönderiliyor

11.45 Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Salamis Otel’de karantinadaki Alman vatandaşlarının karantina sürelerinin dolacağı 24 Mart Salı saat 00.00’dan itibaren temin edilen charter seferlerle ülkelerine geri gönderileceklerini ifade etti. Ayrıntılar

4 kişiye yasal işlem

11.00 Bakanlar Kurulu kararına uymayarak, kapalı olması gereken iş yerlerini açan 4 kişi tespit edilerek, haklarında yasal işlem yapıldı.

Bakanlar Kurulu tarafından 13 Mart tarihinde coronavirüs ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimler sonucu, Lefkoşa’da “Mardinliler Derneği” isimli kahvehane, Vadili’de kahvehane olarak kullanılan bir lokal, Güzelyurt’ta “İskelelinin Kahvesi” isimli iş yerlerinin açık olduğu, ayrıca Girne’de bir işyerinin inşaat faaliyetinde bulunulduğu tespit edildi.

Polis açıklamasında, bahse konu iş yerleri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Ev karantinasına uymayan kişiye yasal işlem

09.00 Coronavirüs tehdidi nedeniyle karantina kurallarına uymayan bir kişi hakkında yasal işlem yapılacak. Boğaztepe’de Bakanlar Kurulu tarafından yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde,14 gün karantina süresini evinde geçirmesi gereken H.Ç’nin (E-46), polis tarafından yapılan kontrolünde dün evinde bulunmadığı tespit edildi. Polis, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Kuzeyde bir vaka daha

07.15 Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada dün yapılan koronavirüsü testlerinden 1 pozitif çıktığını açıkladı. Pozitif çıkan kişinin Otede kalan Alman turist olduğunu söyledi

Yurt krizi

07.00 İngiltere’den charter seferle sabahın erken saatlerinde adaya getirilen 150’yi aşkın öğrenci, özel öğrenci yurt koşullarının yetersizliği nedeniyle sokakta kaldı. Yüzler öğrenci yurt binası önünde, aileleri de bahçesinde polis tedbiri altında isyan etti. Ayrıntılar

20 MART

"3 kişi taburcu edildi"

SAAT: 19:45 Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantina altında tedavi edilen ilk 3 pozitif vakanın iyileştiğini, 2 kez yapılan testlerin sonucunda hastalığı atlatan kişilerin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Tedavileri tamamlanan 3 kişi taburcu edilecek. Ayrıntılar

Güneyde 8 yeni vaka daha

SAAT: 18.00 Kıbrıs’ın güneyinde 8 yeni coronavirüsü (COVID -19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Vakaların yarısının sağlık personeli olduğu belirtilirken, 3’ünün Baf Hastanesi’nden, birinin ise Limasol Hastanesi’nden olduğu ifade edildi. 3 kişinin ise biri Kıbrıslı Rum Polis Müdürlüğü'nce de sabah saatlerinde açıklanan polis olmak üzere daha önce bir hastaya temas eden kişi olduğu kaydedildi.

Söz konusu yeni vakalarla güneydeki toplam coronavirüsü vakası 75'e çıktı. Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyinde toplam vaka sayısı 108'e yükseldi.

Bakanlar Kurulu'ndan yeni tedbirler

15.35 Küresel salgın coronavirüs tedbirleri nedeniyle Bakanlar Kurulu yeni tedbirleri açıkladı. Ayrıntılar

On-line eğitime onay

15.15 Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Şartları yerine getiren üniversitelerimiz dijital ortamda eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecekler” Ayrıntılar

'Ayda 6 milyon TL'yi gözden çıkarabiliriz'

15.02 Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda çalışmaların devam ettiğini, bir tedbir paketi açıklayacaklarını belirtti. Ayrıntılar

Sosyal medyada bilgi kirliliği

15.00 Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve tüm ekibinin görevinin başında olduğunu belirterek, coronavirüs ile ilgili alınması gereken tüm tedbirlerin alınmış olduğunu ve alınmaya devam edileceğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar aktarıldı:

“Bu süreçte kamuoyunda kaos ve panik yaratmaya yönelik özellikle sosyal medyada birçok gerçek bilgiye dayanmayan kulaktan duyma ifade ve yorumlar bulunmaktadır. Böylesi olumsuz açıklamalar moral bozmakta ve gereksiz bilgi kirliliği yaratmaktadır.

Her ne olursa olsun bundan sonraki süreçte gerçekliğe dayanmayan, toplum sağlığını ve moralini olumsuz etkileyecek her türlü açıklamanın takipçisi olacağımızı ve yasal işlem yapılacağını kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Süreçle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı kamuoyuna düzenli olarak resmi bilgiler vermeye devam etmektedir. Bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Tüm önceliğimizin halkımızın sağlığı olduğunu bir kez daha belirtir, herkesi sağduyulu davranmaya özen göstermeye davet ederiz.”

KTTO'den sağlık için bir milyon TL kaynak

14.50 Kıbrıs Türk Ticaret Odası,sağlık sistemini güçlendirmek için yardım kampanyası başlattıklarını ve salgın tehlikesinin en az kayıpla atlatılması amacıyla kendi bütçelerinden bir milyon TL’lik kaynak ayırdıkları duyurdu. Ayrıntılar

İngiliz Üsleri online çalışıyor

14.00 İngiliz Üslerindeki “Kıbrıslı çalışanların çoğunluğunun” dünden itibaren evlerinden internet üzerinden çalıştıkları haber verildi. Bu önlemin koronavirüsle alakalı olarak güneyde geçerli olan önlemlerle uyum çerçevesinde alındığını yazan Politis gazetesi, haberinde İngiliz Üsleri Basın Sözcüsü Kristian Gray’ın açıklamasına yer verdi.

İşleri evden çalışmaya müsait olan çalışanların bunu yapmasına karar verdiklerini dile getiren Gray, İngiliz Üslerinin de uygun bütün önlemleri alacağını sözlerine ekledi.

Kıbrıslı Rum poliste COVID- 19 çıktı

13.50 Kıbrıs’ın güneyinde bir polisin coronavirüs (COVID -19) testi pozitif çıktı. Söz konusu polisin daha önce pozitif çıkan biriyle temas ettiği için bir süredir evinde izole olduğu belirtildi. Ayrıntılar

Araçlar için dezenfekte havuz

11.50 Girne Belediyesi Yeni Liman'da rıhtım üzerinde, tırların ve binek araçların geçişlerinde yeni bir düzenleme yaparak dezenfekte bir havuz yarattı. Ayrıntılar

Ev karantinasına uymayan bir kişiye yasal işlem

11.00 Ev karantinasına uymayan bir kişi hakkında polis yasal işlem başlattı. Polisten yapılan açıklamaya göre, 15 Mart tarihinde yurtdışından gelen ve 14 gün karantina süresini evinde geçirmesi gereken 25 yaşındaki A.B.A. yasal emirlere uymayarak Girne’de evinden çıktığı tespit edildi. Polis A.B.A. hakkında yasal işlem başlattı.

“Tatiller 27 Mart’ı aşacak”

10. 30 Başbakan Tatar, tatillerin 27 Mart tarihini aşacağını söyledi: “27 Mart dedik ilk etapta ama hem güneyde hem de Türkiye’de olaylar gelişiyor. Bizim aldığımız tedbir ve Almanlar giderse yavaş yavaş bazı sektörleri yeniden açık eski günlerine döndürebiliriz. Ama kapıların açılması Güney’de ve Türkiye’deki gelişmelere bağlıdır. En önemli şey sağlığımızdır. Elbette ekonomi ve maliye de önemlidir ama ilk öncelik sağlıktır. Hiç bir risk alınamaz. Kendimizi korumalıyız. Belli ki bu durum 27 Mart’ı aşacak. Eğitim ve kısıtlamalar konusunda da 27 Mart sonrasında da tatil uzayabilir diye düşünüyorum.” Ayrıntılar

LTB'den “+65 Yaş Tedarik Hattı”

08.50 LTB, Lefkoşa’daki 65 yaş ve üzeri tüm yurttaşların gıda, ilaç ve malzeme ihtiyaçlarını evlerine ulaştıracağını açıkladı. Ayrıntılar

Polisin test sonuçları negatif

07.15 Sağlık Bakanı Ali Pilli dün polis memuruna yapılan coronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi. Pilli, 33 olan vaka sayısında yeni bir artış olmadığını belirtti ve halktan sadece Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamalara itibar etmesini istedi. Ayrıntılar

19 MART

Kıbrıs'ın kuzeyinde 13 yeni corona virüs vakası açıklandı; toplam sayı 33'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Salamis Bay Otel'de karantinada tutulan turist kafilesindeki 12 Alman'a ve halen corona virüs tehşhisi konulan Kıbrıslı Türk bir hastanın eşine yapılan testte pozitif sonuç çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 12 Alman turist ve 1 KKTC vatandaşının bugün yapılan tetkikler sonucunda pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık Bakanı Pilli, bugün pozitif çıkan KKTC vatandaşının daha önce kamuoyuna açıklanan corona virüs olduğu tespit edilen KKTC vatandaşının eşi olduğunu, diğer 12 kişinin ise gözetim altında tutulan 12 Alman turist olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, böylelikle KKTC'de toplam pozitif vaka sayısının 33'e çıktığını söyledi. Adanın güneyinde bugüne kadar 67 vaka ortaya çıkarken, 2 vakanın da iyileştiği ve taburcu olma aşamasına geldiği açıklandı; kuzeydeki rakam ise 33'e yükseldi.

Kıbrıs'ın güneyinde 9 yeni coronavirüs vakası daha belirlendi.

Böylece güneyde vaka sayısı 67, ada genelinde 87 oldu.

Güneyde belirlenen 9 yeni vakanın 6'sının önceki gün teyit edilen bir hasta ile yakın temasta bulunan kişiler olduğu belirlendi; ayrıca Bulgaristan, İtalya ve Birleşik Krallık'tan dönen, ev gözetimindeki üç kişi de hastalık belirtisi sonrasında sağlık birimlerine başvurdu.



Pilli: "İddialar gerçeği yansıtmıyor"

SAAT: 16.00 Sağlık Bakanı Ali Pilli, bazı basın yayın organlarında yer alan, dün yapılan Bakanlar Kurulu sırasında yaşanan tartışmalar nedeniyle rahatsızlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ayrıntılar

Güneyde iki Covid-19 hastası tedavi oldu

SAAT: 15.30 Güneyde karantinada tedavi gören iki Covid-19 hastası tedavi oldu.Ayrıntılar

Sağlık Bakanlığı'ndan yurtdışındaki hastalar için duyuru

SAAT 11.30 Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelecek olan ve karantinaya alınacak hastaların, yakınları tarafından bakanlığa dilekçe ve doktor raporuyla başvurmalarını istedi. Ayrıntılar

Pilli, Anjiyo oldu

SAAT: 10.45 Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye bu sabah anjiyo yapıldı. Kalbiyle ilgili sorun saptanmayan, yüksek tansiyonu da kontrol altına alınan Pilli’nin bugün hastaneden taburcu olması bekleniyor. Ayrıntılar

CTP'den karantinada bulunanlara öneriler

SAAT: 10.14 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sağlık Komitesi bir bildiri yayımlayarak, yeni tip Coronavirüs (COVİD-19) hastalığı bağlamında karantinada olan kişilerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususları konusunda açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar

Akıncı örtülü ödeneği Coronavirüs ile mücadeleye aktaracak

SAAT: 10.00 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, örtülü ödenek olarak anılan tahsisatın, Nisan ayından başlayarak yıl sonuna kadar olan dokuz ayı kapsayan tümünün Coronavirüs mücadelesi için kullanılmasına karar verdi. Ayrıntılar

NELER YAŞANDI

18 MART

Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 78

17 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 56

16 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 52

15 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 41

14 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 31

13 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 26

12 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 12

11 MART

Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 5

10 MART

Kuzeyde ilk vaka Mağusa'da

9 MART

Güneyde ilk vakalar: İki kişide sonuçlar pozitif