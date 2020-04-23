Kıbrıs'ın eski başsavcılarından Alekos Markidis, kansere yenik düştü

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eski başsavcılarından Alekos Markidis, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Alekos Markidis bir süreden beridir kanser tedavisi görmekteydi.

1985-1995 yılları arasında milletvekilliği de yapan Alekos Markidis, gerçek bir federal çözüm mücadelecisiydi.

Kıbrıs'ta federal çözüm için yoğun kampanyalar yürüten Markidis, kanserle mücadele ettiği halde, son dönemlerinde köy köy, kasaba kasaba gezerek, arkadaşlarıyla birlikte barış ve federal çözüm için Kıbrıslırumlar'a konuşmalar yapmaktaydı.