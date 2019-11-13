Kıbrıs'ın dışına çıkan para miktarı 465 milyon Euro
Kıbrıs Cumhuriyeti dışına çıkan ve ülkeye giriş yapan para miktarı Rum basınında yer aldı.
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Kıbrıs Cumhuriyeti dışına çıkan ve ülkeye giriş yapan para miktarı Rum basınında yer aldı.
Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine dayanarak, 2018 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nden yurt dışına çıkış yapan para miktarının 465 milyon Euro olduğunu yazdı.
Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne giriş yapan para miktarının ise sadece 233 milyon Euro olduğuna dikkati çekti.
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Etiketler : Kıbrıs Cumhuriyeti, Euro
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