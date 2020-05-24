Kıbrıs’ım, Covid-19 şaşkınlığını daha üzerinden atmamışken yeni yeni felaketlerle karşı karşıya kaldı. Şimdi de yangın belası başımızda. Her bir tarafımız cayır cayır yanmakta.

Sorumsuzca atılan sigara izmaritlerinden mi ? Sorumsuzca etrafa bırakılan cam kırıklarından mı ? İhmalden mi ? Umursamazlıktan mı ? Kasıt mı ?

Ne fark eder ki ? Hangisi isterse olsun İNSAN var ucunda…Hem de benim insanım.. Hem de o övünmeye başladığında dünyalara sığamayan insanım.

***

Sevgili Kamran Aziz Ablam… Senden özür dileyerek daha önce de yapmıştım bunu. Gene yapacağım maalesef. Tekrar tekrar özür dileyerek.

Kıbrıs bir ada MIYDI ?”

Cennetten parça MIYDI ?

Kıbrıs’ın güzel kızı, yanakları kırmızı

Akdeniz’in yıldızı,

VAH Kıbrısım Kıbrısım

Lefkoşa merkeziYDİ

Kıbrıs’ın şerefiYDİ

Lefkoşa’nın gençleri, çelerDİ gönülleri

ÇeliktenDİ elleri

VAH Kıbrısım Kıbrısım

Şeytan

Tepebaşı yangını çıkaran kişi yakalanmış…

Neymişşşş ? Şeytana uymuş….

Pekii.. Diğer yangınlar ???

Neyse… Gene de birinin ‘Şeytan’ demiş olmasına şükretmek lazım galiba…”Allah böyle istedi..” de diyebilirdi.

Hukuken ‘Şeytana uymak’ bir savunma olabilir mi ? Bilmem… Ama, çevre Şeytana uyarak, hırsızlık yapan, cinayet işleyen, tecavüz eden o kadar çok insanla dolu ki….

Yargıçlar bu suçlar için karar verirlerken Şeytana uyarlar mı ? Onu da bilemem.

***

Ülkenin dört bir yanında çıkan yangınlara neden olanlar da mı Şeytana uydular acaba ?

Kameraların çalışmamasını ciddiye almayanlar da mı Şeytana uydu acaba ?

Yangın Helikopteri, Yangın Uçağı yerine makam arabaları almayı tercih edenler de mi Şeytana uydular acaba ?

Ezeli ve ebedi düşmanları (!!!) Rumların yangın uçaklarının yardımını Kabul edenler de mi Şeytana uydular acaba ?

Şeytana uyanların sayısının rekor düzeye ulaştığı bir ülkede mi yaşıyoruz acaba ?

***

Garip mi garip bir dünyada yaşıyoruz. Zora girenlerin kimisi Şeytan’a sığınır kimisi Allaha… Politikacılar da öyle, standart vatandaşlar da…

Sokak Ağzı

“İnsanlığın tehlikeye düştüğü anlarda unutuluyor din, ırk farklılıkları. Keşke rahat zamanlarda da öyle olsa.” (Nevin C.Koray)

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“Aaaaaa…Hayrettt… Milliyetçilerimiz, baş düşmanımız Rum’un uçaklarının Türk mahallelerinde uçuşlarına tepki göstermediler.” (Mutallip-Lefkoşa)

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“Beni büyük korkular sardı. Daha yaz gelmedi sayılır. Hava sıcaklığı her yılkinden çok daha yüksek olacakmış bu yıl. Daha yaz tam gelmeden her bir tarafımızda yangınlar çıkmaya başladı. Temmuz Ağustos'da ne olacak acaba ? (Münüre-Lefkoşa)

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“Yangın bacayı sarınca Korona’yı unuttuk bile. İnşallah yağmurdan kaçarken doluya tutulmayız.” (MKE-Girne)

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“Bu maskeler bazılarına hiç ama hiç yakışmadı. Ama bazılarına da öyle bir yakıştı ki. Her gördüğümde beni gülme tutuyor.” (Neslihan)

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“Çoğunuz bana kızacak bilirim ama söylemeden de edemiyorum. Bu Hükümet üzerindeki lanet ne ? Bu kadar da şanssızlık olur mu ? Koltuklara oturduklarından beri inanılmaz ciddi sorunlarla çarpışıyorlar.” (N.Karademir)

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“Bayram geldi…Sarılmak, yanak öpmek, hatta el öpmek yok… Böylece tarihi el öpme geleneği de ortadan kalkmış oluyor.” (Mev.K.Kayıt)

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“Öğrencilere kumarhaneleri, kerhaneleri açacağınıza, önce üniversiteleri açsaydınız daha iyi olmazdı ? Naçizane bir görüş. Aldırmayın.” (Nazife Sayar-Mağusa)***

“Güneyden Korona için ilaç getirtirsen vatan haini olursun da, yangına helikopter getirtirsen kahraman mı olursun ? Vay yavrum vayyy…” (Namık-Lefkoşa)

Anlayana

“Politika, politikacılara bırakılmayacak kadar ciddi bir meseledir.“ (Charles DeGaulle)