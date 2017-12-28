Kıbrıs'a geliş ve gidişlerde önemli artış

Kıbrıs’ın güneyine giden yıllık turist sayısı, Kasım 2017 ve Ocak- Kasım 2017’de önemli bir artış kaydetti ve Rusya ile Birleşik Krallık’tan adaya gelen turist sayısında artış oldu.



Kıbrıs Rum İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre, Kasım ayında adaya gelen turist sayısında %16,5 artış kaydederek 144.676’a ulaştı. Kasım 2016 döneminde bu turist sayısı 124.192 idi.



Verilere göre, Ocak – Kasım 2016 döneminde Kıbrıs’a gelen turist sayısı 3.098.604 ile kıyaslandığında 2017 yılın aynı döneminde %14,7 oranında bir artış kaydederek 3 milyon 553 bin 149’a ulaştı.



Birleşik Krallık’tan Kasım ayında adaya gelen turist sayısında %18,4 ve Rusya’dan %21,4 oranında artış kaydedildi.



YURTDIŞINA SEYAHAT EDEN KIBRISLILARIN SAYISI DA ARTTI

Kasım 2017’de yurtdışına seyahat eden Kıbrıslıların sayısında da önemli bir artış kaydedildi.



Verilere göre, Kasım 2016 döneminde yurtdışına seyahat eden Kıbrıslıların sayısının 93,354 ile kıyaslandığında Kasım 2017 döneminde bu sayının %1,5 artarak 94,796’a ulaştı.



Birleşik Krallığa seyahat eden Kıbrıslıların sayısında %1,5 artış kaydedildi (Kasım 2016’da 14,956 iken 2017 yılın aynı döneminde 15,184’e ulaştı).