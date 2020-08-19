Kıbrıs'a gelecek aşı miktarı kesinlemedi

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, AB’nin ilgili komitesi ile AstraZenca ilaç şirketi arasında imzalanan ilke anlaşması çerçevesinde nüfusuna yetecek miktarda yeni tip Coronavirüs aşısı talep ettiği, alınacak aşı miktarının hafta sonunda kesinleşeceği haber verildi.

Haravgi, Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, AstraZenca şirketi ile yeni tip Coronavirüs aşısı temin etmek amacıyla müzakere etmek üzere oluşturulan AB Komitesi’ne, Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan bir temsilcinin de yer aldığını yazdı.

Habere göre, diğer AB üyesi ülkeler gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti de bu komite aracılığıyla nüfuslarına yetecek miktarda aşı talep etti. Kıbrıs ve diğer ülkelerin alacağı aşı miktarının, AstraZenca şirketiyle varılan ilke anlaşmasının AB üyesi ülkeler tarafından onaylanacağı bu hafta içerisinde netleşeceği kaydedildi.