Kıbrıs’a dilencilik için geldi

Ülkeye kısa bir süre önce turist statüsünde giriş yapan ve ihtiyaçlı olduğunu söyleyerek vatandaşlardan para dilenen S.Y., şikayet üzerine tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç, zanlı S.Y.’nin 18 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Lefkoşa'da Gzt. Kemal Âşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren City Royal Otel önlerinde KKTC'de turist olarak bulunduğu sırada ihtiyaçlı olduğunu söyleyerek vatandaşlardan para dilendiği esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis suçüstü tutuklanan zanlının tutuklandığını ülkede turist olarak bulunduğunu tespit edildiğini aleyhinde şikâyetçi ifadeleri bulunduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Savunması dikkat çekiciydi

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, ülkeye tatile geldiğini parası olduğunu dilenci olmadığını ifade ederek, “Kocam ile kavga ettim. Bana aşık olan biri yanıma geldi ve karnı açtı çorba almamı istedi ben dilenmiyordum” dedi.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.