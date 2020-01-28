Kıbrıs, yenilenebilir enerjide Türkiye’nin önünde

2018’de AB yenilenebilir kaynaklardan %18; Kıbrıs Cumhuriyeti %13,9 enerji tüketimine ulaştı.

Avrupa Birliği İstatisik Daiesi Eurostat’a göre Kıbrıs’ın yenilenebilir enerji kaynaklı tüketimi %13,9. Türkiye’de ise bu oran yüzde 13,7.

2018’de yenilenebilir kaynaklardan brüt nihai enerji payı Avrupa Birliği’nde (AB) %18 oldu. Bu oran 2017’de %17,5 ve 2004’e iki kattan daha fazla payla %8,5 olarak gerçekleşti.

Avrupa Birliği İstatisik Dairesi Eurostat’a göre, ilk bir yılda erişilebilen verilere göre Kıbrıs’ta da aynı oran 2004’te %3,1; 2017’de %10,5 ve 2018’de %13,9 idi.

Kıbrıs’ta 2020’de öngörülen ulusal hedefin %13 olduğu düşünülürse, bu oranın aşıldığı görülüyor.

%13,9 oran ile Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye, Macaristan, Slokavya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerin önünde yer aldı.

12 ülke hedefine ulaştı

AB'nin istatistik kurumu Eurostat tarafından paylaşılan bilgilere göre AB üyesi 12 ülke 2020 hedeflerine ulaştı. Birlikte en fazla yenilenebilir enerji kullanan ülke ise yüzde 54,6 ile İsveç oldu. Arkasından yüzde 41,2 ile Finlandiya ve yüzde 40,3 ile Letonya geldi.

Diğer yandan en az yenilenebilir enerji kullanan ülkeler sırasıyla Hollanda (Yüzde 7,4), Malta (Yüzde 8), Lüksemburg (Yüzde 9,1) ve Belçika (Yüzde 9,4) oldu.

Türkiye'de toplam tüketimde yenilenebilir enerji payı 14 yılda geriledi

Diğer yandan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gerisinde kalan Türkiye'de yenilebilir kaynaklı enerjinin toplam tüketime oranı son 14 yılda yaklaşık yüzde 2,5 azaldı.

Eurostat verilerine göre Türkiye, 2004 yılında enerjisinin yüzde 16,2'sini bu kaynaklardan elde ederken, 2018 yılında oran yüzde 13,7'ye düştü.

Avrupa Birliği'nde (AB) yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin toplam tüketime oranı 2018'de bir önceki yıla göre 0,5 puan artarak ortalama yüzde 18'e ulaştı.

AB’de lider İsveç

AB'nin istatistik kurumu Eurostat tarafından paylaşılan bilgilere göre AB üyesi 12 ülke 2020 hedeflerine ulaştı. Birlikte en fazla yenilenebilir enerji kullanan ülke ise yüzde 54,6 ile İsveç oldu. Arkasından yüzde 41,2 ile Finlandiya ve yüzde 40,3 ile Letonya geldi.

Diğer yandan en az yenilenebilir enerji kullanan ülkeler sırasıyla Hollanda (Yüzde 7,4), Malta (Yüzde 8), Lüksemburg (Yüzde 9,1) ve Belçika (Yüzde 9,4) oldu.

AB'nin 2030 hedefi: Yüzde 32 yenilenebilir enerji

Küresel ısınmaya karşı daha fazla önlemler içeren Yeşil Ajanda'yı en önemli politikalarından biri haline getiren Avrupa Birliği, 2020 yılına kadar ortalama yüzde 20 yenilebilir kaynaklı enerji kullanmayı hedeflemişti. 2018 verileri, birliğin hedeften 2 puan geride olunduğunu gösterdi.

AB, 2030 yılına kadarsa ortalama yüzde 32 yenilebilir enerji kullanmayı ve 2050 yılına kadar karbon-nötr olmayı amaçlıyor.