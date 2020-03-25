Kıbrıs yasak tanımıyor

Kıbrıs’ın güneyinde dün saat 18.00’de yürürlüğe giren kısmi sokağa çıkma yasağının ardından Baf’ta 9, Limasol’da 10, Lefkoşa’da ise 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kıbrıs’ın güneyinin toplamında ise 30-35 yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Baf’ta iki bar işletmecisi aleyhinde dava okunurken, geriye kalanların ise sokağa çıkma izni olmayan 5 yaya ve arabalarıyla gezen iki kişi olduğu belirtildi.

Cyprus Mail’in haberine göre, SMS ile izin isteme hizmeti ise gelen yoğun talep üzerine çöktü.

Kısmi sokağa çıkma yasağının başlamasından itibaren 35 bin kişinin yarım saat içerisinde SMS ile dışarıya çıkma izni talep ettiği aktarıldı.

Kuzeyde 54 kişi

Kıbrıs’ın kuzeyinde ise polis dün itibariyle 54 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini açıkladı. Kuzeyde yasağı en fazla ihlal edenler Girne’den olduğu açıklanırken en fazla uyan bölge Lefkoşa oldu. Bölgelere göre dağılım ise şu şekilde oldu; Lefkoşa 3, Mağusa 10, Girne 28, Güzelyurt 4, İskele 9