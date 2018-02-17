Kıbrıs yağmura teslim!

Kıbrıs’ı etkisi altına alan sağanak yağmur ve fırtına hayatı felç etti. Girne bölgesinde şiddetli yağmur nedeniyle bazı yollar suyla doldu taştı, bazı sokaklar sular altında kaldı.

Lefkoşa’da etkisini gösteren yağmur su birikintilerine sahne oldu.

Bu arada Kıbrıs’ın güneyinde Limasol’da dün akşam yağan şiddetli yağmur nedeniyle caddeler suya teslim olurken, birçok araç sulara gömüldü.



Girne



Girne



Limasol

Limasol