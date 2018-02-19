Kıbrıs ve Türkiye savunma yapacak

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye’nin, 2005 yılında Kıbrıs’ın güneyinde meydana gelen ve Güzelyurtlu ailesinden 3 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bünyesindeki “Büyük Daire”de savunma yapmaya hazırlandığı bildirildi.

AİHM, 2017 yılının Nisan ayında, hem Kıbrıs Cumhuriyeti’ni hem de Türkiye’yi, cinayetin aydınlatılmasında işbirliği yapmadıkları gerekçesiyle suçlu bulmuş, bunun üzerine Güney Kıbrıs ile Türkiye, temyiz maksatlı yeni bir başvuruda bulunmuş ve dava, “Büyük Daire”ye sevk edilmişti.

Alithia gazetesi, bu davanın, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye’nin aynı sebepten suçlandığı ve AİHM’nin salonunda aynı tarafta bulunduğu ilk dava olduğuna vurgu yaparken, davanın 15 Mart’ta görüleceğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye’nin, işbirliği yapılmaması konusundaki savunmalarını yapacağını yazdı.

Haberde, Güzelyurtlu cinayetinin nasıl meydana geldiği ve akabinde neler yaşandığı da anımsatıldı.