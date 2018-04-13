Kıbrıs Vakıfları 447. yılını kutluyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, “Vakıf Şehir: Lefkoşa” ve “İyilik Festivali” etkinlikleri konusunda Bedesten’de basın toplantısı düzenledi.



“İyilik Festivali” yarın 14.00’te Lefkoşa Taşkınköy’deki Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda düzenlenecek.



“Alternatif Bir Rota: Vakıf Şehir Lefkoşa Yürüyüş Etkinliği” ise pazar günü saat 11.00’de Girne Kapısı’ndan başlayarak Sultan Mahmut Kütüphanesi’nde sona erecek. Yürüyüşte 16 vakıf eserinin tanıtımı yapılacak.



Benter verdiği bilgiye göre, yürüyüşe; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflardan da Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem’in de katılması bekleniyor.



Alternatif Bir Rota: Vakıf Şehir Lefkoşa Projesi, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğinde hazırlandı.



“VAKIFLAR 447 YILDIR TOPLUM HİZMETİNDE ÇALIŞIYOR”



Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, bu yıl Kıbrıs Vakıfları’nın kuruluşunun 447. Yıl dönümü ve İngilizlerden Kıbrıs Türk halkı tarafından devralınışının 62. yıldönümünün kutlandığını, bu çerçevede birçok etkinlik düzenleneceğini belirtti.



“Vakıfları kuran atalarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz” diyen Benter, Vakıfların kontrolünün İngilizlerden Türklere geçmesinin çetin mücadeleler sonucunda gerçekleştiğini söyleyerek, bu mücadeleyi veren Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarını andı.



Vakıfların 447 yıldır toplum hizmetinde çalıştığını, hastaneler, okullar, kütüphaneler, han, hamam, mescit, ihtiyaçlı insanlar için evler yaptığını dile getiren Benter, kurumun bugün de ayakta olduğunu, yenilikler yaparak çalışmalarına devam ettiğini belirtti.



“ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK”



Bu yıl düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgi veren Benter, yarın saat 14.00’te Taşkınköy’deki Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda “İyilik Festivali” düzenleneceğini, festivalde çocuklar ve gençlere yönelik programların yer alacağını söyledi.



“Alternatif Bir Rota: Vakıf Şehir Lefkoşa Yürüyüş Etkinliği”nin ise pazar günü saat 11.00’de Girne Kapısı’ndan başlayacağını söyleyen Benter, yürüyüşün amacının vakıf kültür varlıkları ile tarihi ve kültürel zenginliği tanıtmak olduğunu belirtti.



Benter, ilk defa bu yıl gerçekleştirilecek yürüyüşe; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflardan da Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem’in de katılacağını dile getirdi.



Kıbrıs’ın bir vakıf adası ve Lefkoşa’nın da bir vakıf şehri olduğuna vurgu yapan Benter, ‘karşılık beklemeden iyilik yapmak’ anlamı taşıyan vakıflar ruhunu tanıtmak istediklerini söyledi.



Lefkoşa’da binin üzerinde vakıf binası bulunduğunu belirten Benter, bu eserleri tanıtmanın önemine işaret etti.



Benter, yürüyüşün ardından Golden Tulip Otel’de saat 14.00’te basına yemek verileceğini kaydetti.



Kıbrıs’ta sadece Osmanlı eserleri değil Lüzinyan, Venedik gibi farklı medeniyetlerin eserlerini de bulunduğunu dile getiren Benter, tüm medeniyetleri kucakladıklarını, hepsinin Kıbrıslıların tarihini oluşturduğunu kaydetti.



Benter’in konuşmasının ardından “Lefkoşa Vakıf Şehir” isimli kısa film izlendi.



İNANÇ: “İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK”



Basın toplantısında Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Aslı Ceren İnanç da söz alarak, işbirliğinin devam edeceğini, ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyleyerek, bunlardan birinin de “Foto Safari Projesi” olduğunu belirtti.