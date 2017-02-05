Kıbrıs'tan Uzay Araştırmaları Teşkilatı'na (CSEO) üyelik

Kıbrıs (güney) Uzay Araştırmaları Teşkilatı (CSEO), uluslararası düzeyde uzayda bilimsel araştırmaları destekleyen Kıbrıs, Uzay Araştırmaları Uluslararası Komitesi`nin (COSPAR) üyesi oldu.

Üyeliğin ardından Kıbrıs, bu uluslararası teşkilatın en yüksek organı olan COSPAR Konseyi`ne katıldı. Kıbrıs Uzay Araştırmaları Teşkilatı böylelikle ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Çin gibi ülkeler, «Rutherford Appleton Laboratuvarı», «USA Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademisi, «Rusya Bilimler Akademisi» ve «Çin Bilimler Akademisi» gibi kuruluşlarla birlikte uluslararası uzay politikalarıyla ilgili ortak kararlar alabilecek.

Uzay Araştırmaları Uluslararası Komitesi`nin 42 üyesi bulunuyor.

CNA'ya açıklamalarda bulunan Teşkilat Başkanı George Danos, Kıbrıs`ın uluslararası teşkilatının birkaç üyesinden biri olduğunu, bu üyelikle Kıbrıslı bilim adamlarına finansman sağlamanın yolunun açıldığını söyledi.

“Uzay araştırmalarının küresel stratejisini belirleyen, uzay araştırmalarında stratejik ve aktif rolü olan bütün bu ülkelerle şimdi çalışma fırsatı bulacağız” diyen Danos, teşkilatın internet adresinin (www.space.org.cy) olduğunu, teşkilatın özellikle Kıbrıs`ı uzay sektöründe tanıtmak amacıyla kurulduğunu anlattı.

George Danos, teşkilatın kurulduğu üç yıldan bu yana birçok önemli başarılar elde ettiğini, NASA`dan ve diğer uluslararası teşkilatlardan ödüller aldığını bildirdi.

Uzay Araştırmaları Uluslararası Komitesi COSPAR, 1958`de Uluslararası Bilim Konseyi tarafından kuruldu. COSPAR`ın hedefleri arasında, ücretsiz sonuç, bilgi ve görüş alışverişine vurgu yaparak uluslararası düzeyde uzay bilimsel araştırmalarının tanıtımını yapmak ve uzay araştırmalarını etkileyebilecek sorunların tartışılması için bütün bilim adamlarına açık olan bir forum oluşturmak bulunuyor.

Bir sivil toplum teşkilatı olan Kıbrıs Uzay Araştırmaları Teşkilatı, Kıbrıs`ta bulunan uluslararası sanayi ve akademisyenler tarafından kuruldu. Teşkilat, uzay araştırmalarında bilimsel gelişim ve araştırmaları, yüksek sanayinin ilerlemesinde liderlik yaparak yerel uzay sektörünün aktif gelişmesini ve genişlemesini teşvik ediyor.

Kıbrıs Uzay Araştırmaları Teşkilatı CSEO, 18,500 kişi tarafından takip ediliyor, araştırma yazıları 115,000`, buluyor. Kıbrıs`taki birçok okulun bir CSEO Uzay kulübü, teşkilatın 390`ı aşkın kayıtlı araştırmacısı ve gönüllüsü, 26 kurumsal üyesi, uluslararası uzay toplumu liderleriyle güçlü bir küresel internet ağı bulunuyor.