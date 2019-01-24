Kıbrıs Türk toplumuna 22.3 Milyon Euro hibe

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı çerçevesinde, ekonomik kalkınma, altyapı, çevre ve Kıbrıs Türk toplumunu AB’ye yakınlaştırma çalışmaları için çeşitli projeler bağlamında toplam 22.3 milyon Euro’luk sözleşme imzalandı.

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, AB finansmanı ile sivil toplum örgütleri, girişimciler, küçük ve orta boy işletmeler, kırsal bölgelerdeki çiftçiler, okullar, yaşam boyu öğrenim kurumları ile yerel topluluklara destek sağlanıyor.

Açıklamada, imzalanan projelerle ilgili detaylara yer verildi.

2.3 milyon Euro’luk 8 hibe sözleşmesi

Avrupa Komisyonu, altıncı Sivil Toplum İş Başında teklif çağrısı kapsamında 2018 yılı Aralık ayında, çeşitli sivil toplum örgütleri (STÖ’ler) ile kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, sosyal yardım ve demokrasi, temel hak ve özgürlükler, kültürel çeşitlilik ve uzlaşının teşvik edilmesi ve savunulması konusunda sivil toplumun etkisini artırmak ve ayrıca Kıbrıs genelindeki ve/veya diğer AB Üye Devletleri'ndeki STÖ’ler ile birlikte toplumun ihtiyaçlarına hitap edebilmek için ortaklıklar, iş birliği ve ağ oluşturulmasını güçlendirmek hedefiyle toplam 2.3 milyon Euro değerinde 8 sözleşme imzalandı.

İmzalanan sözleşmelerin alanları şöyle açıklandı:

“Kadın ve çocuklara yönelik aile içi şiddetin engellenmesi; LGBTI+ bireylerin insan haklarına erişimlerinin iyileştirilmesi; hasta hakları konusunda farkındalık yaratmak ve uygulamaya geçilmesi; sanat aracılığıyla çoğulcu bakış açıları, demokratik değerler, çeşitlilik, eleştirel fikirler ve kültürler arası hoşgörü hakkında farkındalığın yaratılması; basın özgürlüğü ve temel insan haklarının teşvik edilmesi için gazeteciler ve basın kuruluşlarının kapasitelerinin artırılması; Kıbrıs’taki barış söyleminde gençlerin kapasitesinin artırılmasına katkı koyulması; çevre aracılığıyla demokrasi, yönetişim ve barışın inşa edilmesi konusunda sivil toplumun rolünün geliştirilmesi ve Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlanması.”

2007’den itibaren Avrupa Komisyonu tarafından Kuzey Kıbrıs’taki sivil topluma yönelik toplam 12 milyon Euro miktarında altı teklif çağrısı yapıldığı belirtildi.

“Yenilikçi Girişimcilik ve Diyalog” için 3 milyon Euro

Avrupa Komisyonu, “Yenilikçi Girişimcilik ve Diyalog” projesinin yürütülmesi için Northern Ireland Cooperation Overseas (NI-CO) ile 3 milyon Euro değerinde bir anlaşması imzaladı. Bu üç yıllık projenin hedefinin, inovasyon, kapsayıcı ve girişimci katılım, toplum diyaloğu ve bilgi paylaşımına yönelik ortak alanlar açmak olduğu kaydedildi.

Proje, girişimciler, yenilikçiler ve araştırmacılara hizmet sağlanması ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi konularında faaliyet göstermek üzere eski Lefkoşa’da bir inovasyon merkezinin kurulmasını hedefliyor. Ayrıca, Kıbrıs Diyalog Forumu ile iş birliği yapılarak toplumlar arası diyalog teşvik edilecek.

Proje, gelişimlerinin erken aşamalarında olan şirketler için fırsatlar yaratarak, 2018 yılında hayata geçirilen “Rekabet Edebilir İşletmeler, Kümeler ve İş Destek Kuruluşları” hibe programı gibi Avrupa Komisyonu tarafından Kıbrıs Türk toplumu özel sektörüne sağlanmakta olan destek için tamamlayıcı olacak. Bu program kapsamında şirketler tarafından yapılan yatırımlara, 100 bin ile 250 bin Euro arasında değişen mali destek ve eş finansman sağlanacak.

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin devam ettiği ve 5 milyon Euro’ya kadar toplam miktara sahip sözleşmelerin bu yıl içinde imzalanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Altyapı için 14.2 milyon Euro

Avrupa Komisyonu’nun, Lefkoşa’nın kuzeyinde yeni bir kanalizasyon hattının inşa edilmesi için 10.9 milyon Euro değerinde yeni bir iş sözleşmesi ile 0.7 milyon Euro değerinde bir hizmet sözleşmesi de imzaladığı açıklandı.

Yapılacak çalışmalar arasında takriben 13 kilometrelik kanalizasyon ve dört pompa istasyonundan oluşacak Lefkoşa'nın kuzeyine yönelik Kanalizasyon Ana Hattı’nın Lefkoşa bacağının inşaatı yer alıyor. Lefkoşa merkez ile Lefkoşa’nın kuzey ve güneyini kapsayan mevcut kanalizasyon hattının şu anda tam kapasiteyle çalıştığı, kanalizasyonun kısıtlayıcı kapasitesinin, şehrin kuzey kesiminde daha fazla geliştirme yapılmasını sınırlandırdığı belirtildi.

Lefkoşa'nın kuzeyine yönelik Kanalizasyon Ana Hattı, Kentsel Atık Su Arıtma Direktifi'ne uygun olarak Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi'ne daha çok kentsel bölgenin bağlanmasına olanak sağlayacak.

Avrupa Komisyonu, Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan atık suların yeniden kullanılması amacıyla bir sulama sisteminin inşa edilmesi için 2.1 milyon Euro değerinde yeni bir iş sözleşmesi ile 0.5 milyon Euro değerinde bir hizmet sözleşmesi imzaladı.

Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan atık suyun, belirli tarımsal ürünlerin sulanması için gerekli kalite standartlarını karşıladığı ve mevcut tesisin batısında yer alan ve ağırlıklı olarak narenciye ve zeytin bahçelerinden oluşan takriben 30 bin m²’lik bir alanın sulanmasında kullanılacağı kaydedildi.

Hibe destek ekibi için 1.5 milyon Euro değerinde sözleşme

Avrupa Komisyonu, kırsal kalkınma, özel sektörün geliştirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, toplumun geliştirilmesi ve sivil toplum alanlarında Kıbrıs Türk toplumuna yönelik hibe programlarının yürütülmesine destek sağlamak için 1.5 milyon Euro değerinde yeni bir hizmet sözleşmesi imzaladı.

2008 yılından itibaren Komisyon ile sözleşmeli olarak çalışan Proje Yönetim Birimi, Mali Yardım Programı aracılığıyla finanse edilen hibe programlarının uygulanması konusunda sözleşme makamının yanı sıra Kıbrıs Türk toplumundaki potansiyel ve gerçek hibe faydalanıcılarına hizmet sağlıyor. Yeni sözleşme, hibe programlarının hazırlanması, lansmanı, değerlendirilmesi, uygulanması ve izlenmesinde yardımcı olarak bu hizmetlerin sürekliliğini temin edecek.

Eğitimde yenilik ve değişim hibe programına 1.3 milyon Euro

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nin açıklamasına göre, Eğitimde Yenilik ve Değişim Hibe Programı kapsamında okullar ve yaşam boyu öğrenim kurumları ile 1.3 milyon Euro miktarında 10 sözleşme imzaladı.

Hibe sözleşmelerinin 50 bin ile 200 bin Euro arasında değiştiği ve okullardaki eğitim ve öğrenim uygulamalarının AB standartlarına getirilmesi ve en iyi uygulamaları örnek alarak geliştirilmeye odaklandığı kaydedildi.

Gençler ile kadınların istihdam edilebilirliklerini geliştirmek için yaşam boyu öğrenim programlarının da hedeflendiği ve sonbaharda başlayan hibe projelerinin 2021 yılı başlarında tamamlanmalarının beklendiği bildirildi.

İmzalanan beş okul projesinin, özellikle özel eğitime gereksinim duyan çocukların hareketliliği ve toplumsal katılımına odaklandığı belirtilen açıklamaya göre, buna ilaveten projeler, ilkokul öğrencilerine yönelik teknoloji yardımıyla İngilizce ve Rumca dillerini öğrenme uygulamalarının geliştirilmesine ve yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik müfredat dışı etkinliklere yönelik olarak hazırlandı.

İmzalanan beş yaşam boyu öğrenim projesinin ise gençlerin ve kadınların girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine, Kıbrıs Türk toplumunda sosyal girişimcilik uygulamalarının geliştirilmesine ve gençler ile engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim programlarının geliştirilmesine odaklandığı kaydedildi.