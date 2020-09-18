“Kıbrıs Türk toplumu seçeceği liderle geleceğini oylayacaktır”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından 5’li konferansı toplayacağını açıklamasının, seçimleri çok daha önemli kıldığını, Kıbrıs Türk toplumunun seçeceği liderle geleceğini oylayacağını belirtti.

Yazılı açıklama yapan İzcan, “Müzakereler Crans Montana ve Berlin konferansında kabul edilen çerçeve dahilinde başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

İzcan, bunun BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, iki bölgeli, iki toplumlu federal bir cumhuriyet olduğunu belirterek, “Aksini talep etmek, müzakere sürecini ret etmektir” dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un, adada diğer seçeneklerin ele alınması gerektiğini söyleyerek “Artık adadaki gerçekler ve egemen eşitlik temelinde bir çözümün konuşulmasının zamanı geldiğine inanıyoruz” şeklindeki açıklamasının, ‘taksimi çağrıştırdığını ve bütün görüşme sürecini havaya uçuracağını’ iddia etti.

Kıbrıs Türk toplumunun yıllar içinde elde ettiği tüm kazanımların havaya uçurulma tehlikesinin doğduğunu savunan İzcan, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Türkiye ve Kıbrıs’tan yapılan saldırıların nedeni de budur” dedi.

İzcan, “Mustafa Akıncı’nın seçimi kazanması ve görüşme sürecinin BM’nin belirlediği parametreler çerçevesinde başlaması, gerici ve çözüm karşıtlarına verilecek en güzel cevaptır” ifadelerini kullandı.