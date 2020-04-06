Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği: 'Şikayeti olmayanlar kumaş maske taksın'

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, toplu alanlarda herhangi bir şikayeti olmayan kişilerin kumaş maske takmasını önerdi.

Kumaş maskelerin cerrahi maske veya N95 gibi maskeler olmadığına işaret eden tabipler özellikli tıbbi maskelerin müdahale ekipleri için ayrılması gerektiğini vurguladı..

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği adına açıklama yapan Dr. Elşen Mülazimoğlu şunları ifade etti;

Son zamanlarda yapılan araştırmalar koronavirüs hastalarının önemli bir kısmının herhangi bir semptom göstermeden, hiçbir şikayeti olmaksızın bu virüsü taşıdıklarını ve bu semptomsuz dönemde virüsü başkalarına bulaştırabildiklerini göstermiştir. Bu da bu bireylerin yakınlarında bulunan kişilere konuşma, öksürme, hapşırma sırasında bu virüsü aktarabilecekleri anlamına gelmektedir. Bu kanıtlar ışığında CDC, özellikle toplu bulunulan alanlarda (marketler, bankalar, eczaneler vb.) herhangi bir şikayeti olmayan bireylerin kumaş maske takmasını önermektedir.

Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için sosyal mesafeyi korumanın yanında (2 metre), evde basitçe ve düşük maliyetle hazırlayabileceğiniz kumaş maskeleri kullanmak gönüllü bir halk sağlığı eylemi olarak tanımlanmıştır. Tavsiye edilen bu kumaş maskeler, cerrahi maske veya N95 gibi maskelerden değildir. Bu özellikli tıbbi maskeler, CDC kılavuzunda belirtildiği gibi, sağlık çalışanları ve diğer tıbbi müdahale ekipleri için ayrılması gereken kritik malzemelerdir.

Kumaş maskeler:

*yüzün kenarlarına rahatça oturabilen bir kumaştan yapılmalı ve bağlarla veya kulak halkalarıyla sabitlenmelidir

**çoklu kumaş katmanları olmalıdır

**nefes almanıza engel olmayacak kalınlıkta olmalıdır.

**hasar görmeden veya şekil değiştirmeden makinede yıkanabilir ve kurutulabilir olmalıdır.

Bu kumaş maskeler 2 yaş altı çocuklara, nefes almakta zorluk çeken veya maskeyi yardım almadan çıkaramayan bireylere takılmamalıdır.

Kumaş maskeler çıkarılırken gözlere, burun ve ağıza değdirmeden çıkarılmalı ve çıkarıldıktan hemen sonra eller yıkanmalıdır.

Kaynak:CDC, DSÖ