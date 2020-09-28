“Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği” kuruldu
“Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği” adı altında yeni bir örgüt kuruldu
“Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği” adı altında yeni bir örgüt kuruldu ve gerçekleştirilen ilk olağan Genel Kurul toplantısında Başkanlığına Hakan Onurlu oy birliğiyle seçildi.
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Genel Kurulu, Cumartesi günü KTEZO Taner Akcan Ve Çıraklık Eğitim Merkezi konferans salonunda yapıldı.
Yönetim Kurulu şöyle oluşturuldu:
“Başkan: Hakan Onurlu
Genel Sekreter: Turgay Mimi
Sayman: Ekrem Soyşen
Üye: Orhan Kansu
Üye: Ekin Adademir
Üye: Fahri Arabacıoğlu
Üye: Ali Lord
Yedek Üye: Müride Esenboğa
Yedek Üye: Hasan Durukan
Yedek Üye: Hasan Damdelen”
Denetleme Kurulu şöyle:
“Erdinç Uzunoğlu
Gülden PlümerTahsin Şen
Yedek Üyeler:
Mehmet Mani Yerli
Erkan Eminağa
Bayram Sarper”