“Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği” kuruldu

“Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği” adı altında yeni bir örgüt kuruldu ve gerçekleştirilen ilk olağan Genel Kurul toplantısında Başkanlığına Hakan Onurlu oy birliğiyle seçildi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Genel Kurulu, Cumartesi günü KTEZO Taner Akcan Ve Çıraklık Eğitim Merkezi konferans salonunda yapıldı.

Yönetim Kurulu şöyle oluşturuldu:

“Başkan: Hakan Onurlu

Genel Sekreter: Turgay Mimi

Sayman: Ekrem Soyşen

Üye: Orhan Kansu

Üye: Ekin Adademir

Üye: Fahri Arabacıoğlu

Üye: Ali Lord

Yedek Üye: Müride Esenboğa

Yedek Üye: Hasan Durukan

Yedek Üye: Hasan Damdelen”

Denetleme Kurulu şöyle:

“Erdinç Uzunoğlu

Gülden PlümerTahsin Şen

Yedek Üyeler:

Mehmet Mani Yerli

Erkan Eminağa

Bayram Sarper”