Kıbrıs Türk Malları İdaresi’ndeki yolsuzluk raporda yer aldı 

“Kıbrıs Türk Malları İdaresi” içerisindeki yolsuzluk ve yozlaşmanın, İdare’nin müdür vekili Makis İkonomidis’in hazırladığı raporda gözler önüne serildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Daire İçerisinde Yozlaşma – Müdür Vekili, Kıbrıs Türk Taşınmazları Konusunda Dairedeki Şebeke Varlığından Söz Ediyor” başlıkları altında manşetten verdiği haberinde, Rum “Kıbrıs Türk Malları İdaresi” Müdür Vekili Makis İkonomidis’in, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarının idare edilmesi konusunda daire içerisinde bir yolsuzluk şebekesi olduğunu ifşa ettiğini yazdı.

Habere göre İkonomidis hazırladığı 166 sayfalık raporunda, 2000 yılı ve sonrasını içeren olaylara yer vererek, Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin daire içerisinde, “yetkili olmayan kişilere idarenin aldığı kararların sızdırılması, taşınmazların değerlerinin küçük gösterilmesi, ödenmemiş borçların bildirilmemesi, müdüriyetin kararlarının uygulanmasının engellenmesi veya geciktirilmesi” gibi birçok durum tespit ettiğini bildirdi. Söz konusu raporda, daire çalışanlarının bu eylemlerden herhangi bir kazanç elde edip etmediklerine değinilmediğini de yazan gazete, Rum Sayıştayının ise, daire çalışanlarının veya yakınlarının, bu eylemlerinden herhangi bir kazanç elde edip etmediklerini araştıracağını açıkladığını aktardı.