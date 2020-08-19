“Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri baskı ve tehditlere boyun eğmeyecek”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığını Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi’ni tehdit etmesiyle ilgili kınadı.

Açıklamada, “Sağlık Bakanı'nın, Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi'ni, hastaları ve çalışanları Covid-19'dan korumak için yaptığı düzenlemeler nedeniyle tehdit etmesini kınıyoruz.

Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de baskı ve tehditlere boyun eğmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Sürecin başından beri Covid-19 hastalarımızın tedavi göreceği ayrı bir pandemi hastanesi gerekliliğini defalarca söyledik.

Ancak Hükümet ve Sağlık Bakanlığı ayrı merkezler oluşturmak bir yana ülkemizdeki sağlık sisteminin amiral gemisi olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Kardiyoloji, Ekokardiyografi, Efor Testi, Odyometri Laboratuvarı, Fototerapi Ünitesi, Diş Hekimliği Kliniği, Enfeksiyon Hastalıkları Servisi ve Polikliniği, Göğüs Hastalıkları Servisi ve Polikliniği, Uyku Laboratuvarı ve Solunum Fonksiyon Testi Ünitesi'nin yer aldığı Ayaktan Tanı Merkezi'ni Pandemi Merkezine dönüştürmüştür.

Bu dönüşümü yaparken bahse konu kliniklerden hizmet alacak hastalarımız için yeterli düzenlemeler yapmak yerine özellikle yüksek risk grubunda bulunan kardiyoloji hastalarının başvurduğu Kardiyoloji Polikliniği ve Ekokardiyografi ile Efor Testi gibi bağlantılı ünitelerini de Genel Poliklinik binasının içerisine yerleştirmiştir.

Ayrıca son haftalarda yapılan seçim istihdamları nedeniyle Sağlık Kurulu Raporu için polikliniklere başvuran randevusuz birçok kişinin de muayenesi yapılmıştır.

Dolayısıyla poliklinik binasındaki insan yoğunluğu artmıştır. Buna karşın Başhekimlik, hastane kaynaklı bulaş riskini azaltmak için polikliniklerde ve servislerde bazı düzenlemeler yapmıştır.

Bugün Sayın Sağlık Bakanı'nın, Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi'ni, hastaları ve çalışanları Covid-19'dan korumak için yaptığı düzenlemeler nedeniyle tehdit etmesini kınıyoruz.

Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de baskı ve tehditlere boyun eğmeyecektir.

Bakanlığın, halkımızın sağlığını riske atacak antidemokratik uygulamalarına karşı durmaya devam edeceğiz.

Hükümete ve Sağlık Bakanlığı'na, onlarca ithal vaka getirerek toplumda salgın riski yarattıkları gerçeğiyle yüzleşmelerini ve derhal sağlık alt yapımızı güçlendirmelerini öneririz.”